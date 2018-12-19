Antalya'da aranan şahıslara yönelik operasyon
Alanya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü tutuklandı19 Aralık 2018 Çarşamba 17:55
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı.
Alanya'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, silahla tehdit, ruhsatsız silah taşıma, mühür bozma gibi çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.Y, A.E, Ş.K. ve M.D. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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