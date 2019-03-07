Antalya’da aranan FETÖ şüphelisi tren garında yakalandı Antalya’da yürütülen FETÖ/PDYL soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Aydın’ın İncirliova ilçesindeki tren garında yakalandı.

Antalya’da yürütülen FETÖ/PDYL soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Aydın’ın İncirliova ilçesindeki tren garında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncirliova Tren Garında durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik sorgusunu yaptı. Yapilan GBT sorgusunda, şüphelinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Ç. olduğu tespit edildi.



Şüphelil Fatih Ç’nin örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin Antalya’ya gönderileceği bildirildi.

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