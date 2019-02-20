Antalya’da aranan 6 kişi yakalandı Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, haklarında "tehdit, basit yaralama, hakaret " suçlarından 2 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan N.T, "basit yaralama" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası bulunan S.Ş, "basit yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıbulunan T.M, "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" ve "tefecilik yapmak" suçlarından toplam 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.Ö, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul, etmek, bulundurmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.A. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "dolandırıcılık" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.K, Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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