Antalya’da aranan 168 kişi yakalandı Antalya’da haklarında yakalama emri bulunan 311 kişiden 168’i yakalandı.

Antalya’da haklarında yakalama emri bulunan 311 kişiden 168’i yakalandı.



Antalya’da adli makamlarca haklarında "Yakalama Emri" bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya ili ve ilçelerinde, mahkemelerin haklarında yakalama kararı bulunan 311 şahsa yönelik 97 ekip ve 213 personelin katılımıyla eş zamanlı çalışma yapıldı. Kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 71 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 97 şahıs olmak üzere toplam 168 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.