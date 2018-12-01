THY- Euroleague
0553 313 94 23

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'da bazı vatandaşlar denize girdi

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:09
Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

ANTALYA (AA) - Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Deniz suyu sıcaklığının 20, hava sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

Bazı vatandaşlar sahillerde çocuklarıyla yürüyüş yaparken, kimileri de balık tutmayı tercih etti. Bazı sporcular da yamaç paraşütü yaptı.

Denize giren Feray Eser, Antalya'da havanın çok güzel olduğunu, her fırsatta denize girmeye çalıştığını söyledi.

Deniz suyunun karadan daha sıcak olduğunu ifade eden Eser, "Antalya'da hava güneşli olduğu için bunu değerlendirmek için denize girmeyi tercih ettim. Antalya'da halen yaz havası yaşanıyor diyebiliriz. Birkaç gündür hava yağışlıydı ama şimdi güzel." dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:09
  1. Antalya
  2. Güneşli hava
  3. sıcak hava
  4. soğuk hava

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    1. AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    2. "KAM'18 Kongresi ve Fuarı" sona erdi
    3. CHP'li Torun'dan "belediyelere yardım..
    4. En iyisi sebze ve meyvedeki şekerle..
    5. YGA Zirvesi
    6. AK Parti Bilecik adayı kim?
    7. Baba Bush'tan Özal'a: Musul..
    8. Siğiller bulaşarak yayılır
    9. "Cumhur İttifakı iyi gidiyor"
    10. AK Parti Van belediye başkan adayları..
    11. GÜNCELLEME - Fransa'da akaryakıt zammı..
    12. Aday adaylarına "kamuoyu araştırması"..
    13. "Benim için 2018 çok başarılı geçti"
    14. Batı rüyası çöktü! Türkiye'ye ders..
    15. Türkiye, Kerkük'te vize başvuru..
    16. Hastanede dehşet veren olay! 2 ölü, 3..
    17. Kadıköy açıklarında mahsur kalan 6..
    18. Flaş gelişme! Erdoğan, Trump ile..
    19. “Her mevsim eczanesi”
    20. Egzozu yüksek ses çıkaran plakasız..
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher