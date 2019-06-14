Antalya’da alkollü şahıstan gasp şoku

Antalya’da alkollü olduğu iddia edilen şahıs önce sürücüsünün elinden bir otomobili, ardından elindeki bıçakla durdurduğu motosikleti gasp etti. Aşırı alkollü olan şahıs motosikletle kaza yapıncapolis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi SabancıBulvarı, Antalya Stadyumu yakınında meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü ve kendinde olmadığı ileri sürülenşahıs,Memurevleri Mahallesi’nde emekli 66 yaşındaki Yusuf Mızrak’ın otomobilini park etmek üzereyken bıçak göstererek aldı. Üstü çıplak şekilde otomobille ilerleyen şahıs yolda kaza da yaptı. Alkollü şahıs otomobilin lastiği patlak şekilde Sabancı Bulvarı üzerine çıkıp, stadyum yanındaki durağa kadar güçlükle geldi. Burada araçtan inen şahıs, yola çıktı ve yardım için duraklayan Soner Doğan’a bıçak gösterip motosikletini gasp etti. Yine üzeri çıplak şekilde motosikletle kaçmaya devam eden şahıs, yapılan ihbarla Turgut Reis Caddesi üzerinde kaza yapınca yakalandı. Polise güçlük çıkartan şahıs,polis eşliğinde ambulanslahastaneye götürüldü. Alkollü şahıs, "Oğlum yeter artık, yeter, oğlum yeter. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Ben sizden ne istedim oğlum, ekmek istedim" diyerek yakındı.

“Yardım için durdum”

Motosikleti, gasp edilen Soner Doğan, “Konyaaltı’na doğru gidiyorum. Adamın üstü çıplaktı. Karşıma geçti yardım ister gibi. Arkasında bıçak vardı, motosikletimi gasp edip kaçtı. Bir ihtiyacı vardır diye durdum, insanlık yapayım dedim motorumugasp etti” dedi.

"Park ederken arabamı aldı"

66 yaşındaki emekli Yusuf Mızrak, “Otomobilin güneşte kalınca gölgeye almak istedim. Bu şahıs birini kovalıyordu. Ben arabayı parkediyordumbana yöneldi. Bıçağı görünce zor kendimi dışarı attım. Arabamı aldı gitti. Arabamı buldum ama yarısı gitmiş durumda” diye konuştu.