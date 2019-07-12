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Antalya’da alkollü İngiliz kadın ortalığı birbirine kattı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İngiltere uyruklu kadın turist, aracıyla ortalığı birbirine kattı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:39
Antalya’da alkollü İngiliz kadın ortalığı birbirine kattı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İngiltere uyruklu kadın turist, aracıyla ortalığı birbirine kattı. Yarım saat arayla iki araca çarpıp kaçan kadın sürücünün 2.40 promil alkollü olduğu orta çıktı. Yakalandığında sinir krizi geçiren İngiliz kadın ilk gelen sağlık ekibinin müdahalesini de kabul etmedi. Sürücü kadın daha sonra ikinci kez gelen ambulansla hastaneye götürüldü.


Olay, önceki gün akşam saat 21.30 sıralarında Side Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Side Mezarlığının yan tarafında ana cadde üzerinde park halindeki 07 LME 73 plakalı araca bir otomobil çarparak kaçtı. Jandarma ekiplerinin olay yerine yakın güvenlik kameralarını incelemesinin ardından çarpıp kaçan otomobilin 07 MC 093 plakalı araç olduğu belirlendi.


Jandarma ekipleri araştırmalarını sürdürürken bu kez ilk kazanın meydana geldiği yere yaklaşık 500 metre mesafede Side Mahallesi Fatih Sultan Bulvarı üzerinde park halindeki araca çarpan ikinci bir araç ihbarı geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, park halindeki araca çarpan aracın 30 dakika önce kazaya karışıp kaçan araç olduğunu belirledi.


Kazanın ardından aracı kullanan İngiltere vatandaşı Christina Barbara L. isimli kadın, sinir krizi geçirirken olay yerine gelen 112 ekibinin yardım talebini de kabul etmedi. Alkollü olduğu belirlenen İngiliz kadın, güvenlik güçleri ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla ikinci kez gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından yapılan alkol muayenesinde 2.4 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:39
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