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Antalya’da aileyi yıkan ölüm

Antalya’da otomobille çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:32
Antalya’da aileyi yıkan ölüm

Antalya’da otomobille çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Evlilik hazırlığındaki gencin cenazesinin alındığı sırada gözyaşları sel oldu aktı. Aile ise kazadan sonra 3 hastane gezdirilen çocuklarının ölümünde sağlık kuruluşlarının ihmali olduğunu ileri sürdü


Edinilen bilgiye göre, kaza, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki pazar yeri yakında meydana geldi. Pazarcı esnafı olan 23 yaşındaki Necmettin Ürün 07 MHK 94 plakalı motosikleti ile iddiaya göre kontrolsüz kavşakta Y.Y., yönetimindeki 07 S 9586 plakalı otomobille çarpıştı. Başında kask olmasına rağmen kazada ağır yaralanan Ürün, Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Necmettin Ürün, ertesi gün Kepez Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan Ürün, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Necmettin Ürün, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gencin ölümü üzerine ailenin tüm yakınları AÜ Hastanesi’ne geldi. Ailenin hastane içi ve bahçesinde tepkileri nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Ürün’ün cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Baba Nurettin Ürün, cenaze teslim işlemlerinin uzun sürmesine tepki gösterdi. Anne Perihan Ürün ise engelli oğlu Harun Ürün’e sarılarak gözyaşları döktü.


Evlilik hazırlığındaki Necmettin Ürün’ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebiyle engelli kalan Ürün’ün kardeşi 16 yaşındaki Harun Ürün ise ağabeyinin cenazesinin alınmasını demir korkuluklar arkasından izledi. Ürün’ün cansız bedeni ikindi namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.



"Anne ağlama"


Ev hanımı anne Perihan Ürün, oğlunun kaza yaptıktan sonra kendisine telefonla arayarak, " Anne kaza yaptım. Korkma. İyiyim." dediğini söyledi.


Hastaneye gittiklerinde çocuklarının sadece ayaklarında kanlar gördüğünü anlatan Ürün, "Göğüs bölgesi ile kolunda da sıyrıklar vardı. ’Üzülme anne. Ben iyi olacağım. Ağlama’ dedi. ’Tamam oğlum, ağlamayacağım’ dedi. Konuştum, okşadı." Su istedi. Su içirdim, konuştum, sevdim.’Anne üstümü açma üşüyorum’, ’Annem akşam ameliyata gireceğim’ dedi. Oğlumun son sözleri bu oldu."dedi.


Oğlunun öldüğüne hala inanamadığını belirten Ürün, "3 hastane gezdirdik. Oğlumuzu kaybettik" diye konuştu.


Kız kardeş Deniz Ürünise çok üzgün olduklarını, kardeşinin düğün hazırlıklarını yaparken hayatını kaybettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:32
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