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Antalya'da açılması planlanan maden ocağı

Antalya Valiliği:- "Konuyla ilgili ÇED süreci sonuçlanmamış olup, halen devam etmektedir"- "Söz konusu alanla ilgili Valiliğe verilmiş herhangi bir 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmamaktadır, bölgeyle ilgili Valiliğimizin hassasiyeti devam etmektedir"

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:34
Antalya'da açılması planlanan maden ocağı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde açılması planlanan maden ocağıyla ilgili ÇED sürecinin devam ettiği ve maden şirketine henüz ruhsat verilmediği bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sarıhacılar Mahallesi mevkisinde açılması planlanan maden ocağıyla ilgili basında bazı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 56 hektarlık sahada Dinamik Granit Mermer Madencilik Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi adına arama ruhsatı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dinamik Granit Mermer Madencilik Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından 31 Ekim 2018 tarihinde söz konusu ruhsat sahasının 18,06 hektarlık kısmı için 500 bin m3/Yll kapasiteli 'Parça ve Blok Mermer Üretimi' projesi hazırlanarak, buna ilişkin proje tanıtım dosyası e-ÇED başvurusu ile Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmuştur. Konuyla ilgili ÇED süreci sonuçlanmamış olup, halen devam etmektedir."

Açıklamada, madencilik faaliyetlerinin yapılması ve ruhsatlandırma işlemlerinin yürütülmesi için Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına herhangi bir başvuruda bulunulmadığı aktarılarak, "Söz konusu alanla ilgili Valiliğe verilmiş herhangi bir 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmamaktadır, bölgeyle ilgili Valiliğimizin hassasiyeti devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:34
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  3. Antalya Valiliği
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