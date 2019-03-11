Antalya’da 9 parça halinde ceset bulundu

Antalya’da ormanlık alanda 9 parça halinde toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Kokan ve 50 santimetre derinliğe gömülen ceset üzerinde güçlükle inceleme yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan bir ihbarla Kepez ilçesi Varsak Kirişçiler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda arama başlattı. Yoldan yaklaşık 200 metre içeride çam ağaçları ve makilik alanda yumuşak toprak dokusu tespit edildi. Kazılan toprakta yaklaşık 50 santimetre derinlikte 9 parçaya ayrılmış bir erkek cesedine ulaşıldı. Olay yeri ve savcılık ve polis ekipleri kokan cesette inceleme yapabilmek için maske taktı. 2 saatlik bir çalışmanın ardından inceleme tamamlandı. Maskelerle poşetlenen ceset parçaları daha sonra tabuta alındı. Ceset, kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin 49 gündür kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Asım Bayram’a ait olması ihtimali üzerinde durularak, bu kapsamda Döşemealtı ilçesi Ekşili Göleti’nde yaşlı adamın otomobilini arama çalışması yapılıyor