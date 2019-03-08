Antalya’da 8 Mart’ta açılacak sözü verilen kavşak hizmete açıldı

Antalya’nın en büyük kavşakları arasında gösterilen Serbest Bölge Köprülü Kavşağı’nın 1’inci etabı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından hizmete açıldı. Kavşağın diğer kollarının ise mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Serbest Bölge (Liman) Köprülü Kavşağı’nın 1’inci etabını hizmete açtı. Vali Karaloğlu, Başkan Türel’in kullandığı makam aracıyla kavşakta incelemelerde bulundu.

Liman Kavşağı’nın uzun bir hikayesi olduğunu dile getiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, mahkemelerden kararların çıkmasının gecikmesi nedeniyle kavşağın yarım olarak beklediğini bildirdi.

Başkan Menderes Türel ile birlikte 3 ay önce, ‘İlk etabını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılacak’ sözünü verdiklerini kaydeden Vali Karaloğlu, “Birileri, ‘acaba’ diye belki sormuş olabilir. Bugün zemin iyileştirmeleri yapılıyordu. O günden bugüne kavşağın bu hale gelmesi Türkiye’nin inşaat sektöründeki gücünü de gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün dört kolu açacağız. Kavşağın kalan diğer kollarını da mayıs ayı içerisinde tamamlayarak, turizm sezonundan önce peyzajı ve yeşillendirmesiyle tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Kavşakta geçtiğimiz yıllarda 15-10 dakika beklemelerin yaşandığını hatırlatan Karaloğlu, kavşak tamamlandığında bu sürelerin vatandaşlara hediye edileceğini söyledi.

Karaloğlu, kavşağın hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz”

Antalya’nın en büyük kavşaklarından bir tanesinin açılışının yapıldığını ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Bundan 3 ay önce Valimiz Münir Karaloğlu ile buradaydık. Yağmurlu bir gündü. 8 Mart’ta açılacağını ifade etmiştik. Bugünde o sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Liman Kavşağı’nın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.