Antalya'da 8 evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çeşitli mahallelerdeki 8 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenigün, Cumhuriyet, Yüksekalan, Güvenlik, Zerdalilik, Emek ve Deniz mahallelerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında, M.Ç. ve F.Ş'nin 8 ayrı evden hırsızlık yaptığını tespit etti. Zanlılar, çalıntı eşyaları satmak istedikleri sırada ekipler tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Evlerden çalınan cep telefonları ve diğer eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.