0553 313 94 23

Antalya’da 7 ton etil alkol ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak alkol yapımında kullanılan 7 ton etil alkol ve 100 bin lira tutarında sahte fatura ele geçirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:49
Antalya’da 7 ton etil alkol ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak alkol yapımında kullanılan 7 ton etil alkol ve 100 bin lira tutarında sahte fatura ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Manavgat’ın Ilıca Mahallesi’nde kaçak içki üretilip otellere satışı yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda Ilıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir temizlik firmasına jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında işyerinde yapılan aramada kaçak alkol yapımında kullanılan sahte etiket yapıştırılmış bidonlarda 7 ton etil alkol ve 100 bin lira değerinde 2 fatura ele geçirildi. Faturaların maliye görevlileri incelenmesi sonucu tarafından sahte olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan işyeri sahibi 2 şüpheli alınan ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden sağanak uyarısı
    1. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    2. Bingöl’de yetim ve öksüz çocuklar..
    3. Sisi'ye suikast girişimi davasında 32..
    4. Serayla köye göçtüler şimdi de OSB..
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. Marius Sumudica Türk antrenör Şener..
    7. Isparta’da gül kokulu festival korteji
    8. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    9. Kocaali’de metrekareye 50 kilogram..
    10. Görevliyi darp edip, cep telefonlarını..
    11. Cezayir'de rejim yanlısı sendika..
    12. ABD'den İran Devrim Muhafızları'nın..
    13. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    14. Borsada endekslerin değişimi
    15. Borsada işlem hacmi sıralaması
    16. Kaymakam Güven, Pazaryeri Belediyesini..
    17. (Özel) Büfeci, arkadaşının bıraktığı..
    18. Borsada günlük işlemler (2)
    19. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    20. Borsada günlük işlemler (1)
    21. Ödemiş’i sağanak vurdu: Araçlar..
    22. Uşak Valisi Kocabıyık göç yolunda..
    23. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama..
    24. Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı..
    25. Suudi Arabistan ve BAE'nin destek..
    26. TOKİ kurada kazanamayanlar yatırılan..
    27. Askeralma Kanun Teklifi TBMM Genel..
    28. ABD'li müsteşardan Türkiye'ye "terörle..
    29. Liseliler mezuniyeti göbek atarak..
    30. Türkiye'den kritik hamle! S-400'lerin..
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!