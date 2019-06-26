Antalya’da 500 Ziraat Mühendisi, Veteriner ve Tarım Danışmanı eğitildi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Tarım danışmanları, Serbest çalışan Ziraat Mühendisleri ve Veteriner hekimlere yönelik olarak başlattığı eğitim hamlesinin 6. etabı tamamlandı. Tarımın önemli bileşenlerinden birisi olan Hayvan Bakım Besleme ve Hayvancılık Desteklemeleri konulu Tarımsal Yayım ve Danışmanlık eğitimine katılan ziraat mühendisi veteriner hekim ve tarım danışmanından oluşan 50 kursiyere sertifikaları İl Tarım ve Orman müdürü Mustafa Özentarafndan verildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Serbest çalışan Ziraat Mühendisleri ve Tarım danışmanlarına yönelik olarak başlatılan eğitim hamlesiyle bu yılın ilk 6 ayında düzenlenen 6 farklı eğitimde toplam 500 Ziraat Mühendisi Veteriner Hekim ve Tarım Danışmanına eğitim verilerek, sertifikalandırıldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada" Bugüne kadar bu minvalde 6 farklı eğitim programını hayata geçirdik .Tamamen ücretsiz olmak üzere Bitkisel ve Hayvansal Üretim Uygulamaları, Tarımsal Üretimde Bitki Beslemenin Önemi, Bitki Sağlığında Entegre Mücadele,Sera Teknolojileri ve Sektöre Yönelik Kredi Uygulamaları, İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım ve Hayvan Bakım Besleme ve Hayvancılık Desteklemeleri konularında eğitimler düzenledik. Toplamda 500 katılım ile bu eğitimleri gerçekleştirdik. " denildi.