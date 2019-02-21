Antalya’da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaya yaralı Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre M.E.T.’nin kullandığı 07 NTV 55 plakalı araç, Manavgat Çevreyolunda önünde seyreden O.Y.’nin kullandığı 07 NOD 30 plakalı araca sağ arka tampondan çarptıktan sonra park halindeki 07 JU 093 plakalı otomobil ile yaya olarak yolun karşısına geçmek için kaldırımdan inen M.Ç.’ye çarptı. 07 NTV 55 plakalı aracın arkadan çarptığı 07 NOD 30 plakalı araç, yolun sol şeridinde seyir halindeki M.B.’nin kullandığı 07 LSN 27 ve F.Y.’nin kullandığı 07 Y 6793 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, ayağının üzerinden otomobil geçen yaya M.Ç. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.

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