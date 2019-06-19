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Antalya’da 45 bin öğrenciye gıda güvenliği eğitimi verildi

Antalya’da 2019 yılının ilk 6 ayında 367 okulda 45.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
Antalya’da 45 bin öğrenciye gıda güvenliği eğitimi verildi

Antalya’da 2019 yılının ilk 6 ayında 367 okulda 45.000 öğrenciye gıda güvenliğini anlatan eğitimler verildi.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamadaAntalya’daki 19 ilçede eğitimlere yıl boyunca devam edileceği bildirildi.İlçe müdürlükleri gıda mühendisleri aracılığı ile verilen eğitimlere anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin katıldığı ifade edilen açıklamadayıl boyu devam edecek olan eğitimlerde19 ilçede ilk 6 ayda 367 okulda toplam 45.000 öğrenciye ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Eğitimlerde “Güvenilir gıda nedir?Gıda hijyeni neden önemlidir? Güvenilir gıdaya nasıl ulaşılır? Ürünleri satın almadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Ambalaj ve son kullanım tarihi neden önemlidir? Süt ve süt ürünlerinin ve mevye tüketiminin gelişme çağındaki çocuklar için önemi nedir? “ gibi bir birçok sorunun cevabı verilerek öğrencilerde gıda güvenliği bilincinin oluşmasının sağlandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
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