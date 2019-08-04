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Antalya’da 41 boğa güreş tuttu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında boğa güreşi yapıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:54
Antalya’da 41 boğa güreş tuttu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında boğa güreşi yapıldı. Güreşlerde, rakibinin boynunu altına alan boğa galip sayıldı.


Güzören Mahallesine bağlı Karagöl Yaylası’nda hazırlanan meydanda yapılan etkinliğe Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Ak Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, İyi Parti İlçe Başkan Vekili Vedat Bircan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


41 boğa güreş tuttu. Karşı karşıya geldiklerinde rakibinin boynunu altına alan boğa güreşte galip sayıldı. Boğaların birbirine zarar vermemesi için sahada bulunan görevliler anında müdahale ederek, hayvanları ayırdı ve dışarı çıkardı. Güreşlerde kazananları, aralarında hayvan hakları dernekleri adına bir temsilcinin de yer aldığı hakem komitesi belirledi. Güreşleri kazanan boğaların sahiplerine kupa verildi.


Birincinin seçilmedi güreşlerde, Kumluca Belediye Başkanlığı kupası için Yağız Caferoğlu’nun Bedo isimli boğasıyla, Ercan Yavuz’un Yarım hacı isimli boğası güreşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupası için Zeynel Dişsiz’in Dağlı reis boğası ve Ercan Yavuz’un cinayet isimli boğası, süper baş kupası için İlhan Barut’un Eşkiya isimli boğası ve Ali Tütüncü’nün Aslan isimli boğası, başüstü kupası için Zeynel Dişsizin Dogomoju Vida boğası ve Emre Kaya’nın Kayacıklı isimli boğası, baş kupası için ise Selen Arslan’ın Rüzgar isimli boğasıyla Ömür Ertürk’ün Başkan isimli boğaları güreş tuttu.


Etkinlikte konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Sizlerin de gördüğü üzere boğalarımıza hiçbir şekilde işkence gösterilmiyor. Aynı zamanda güreş hakem komitesinde bulunan hayvan hakları derneğindeki arkadaşımız da bizim haklılığımızı görmüştür. Güreş esnasında küçük bir sıkıntı olması durumunda görevli arkadaşlarımız hemen boğalarımızı ayırıp sahanın dışarısına çıkarmaktadır. Kültürümüzün yaşatılması için elimizden ne geliyorsa hayvana ve doğaya zarar gelmeyecek şekilde yapacağımızı bilmenizi isterim" dedi.


Muğla Boğacılar Derneği Başkanı Ümit Arslan da, “Bu yıl 3. Gerçekleştirdiğimiz Kumluca Karagöl yayla şenlikleri Boğa Güreşlerini kazasız belasız yaptık. Bu güreşleri düzenleyen Kumluca belediyemize ve çalışanlarına, izleyenlere, Muğla ve Artvin Yöresinden güreşlerimize katılan boğa sahiplerine teşekkür ediyoruz. Geleneğimizi yaşattığı için Kumluca belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu’na teşekkür ediyoruz. Yeni sene yeniden buluşmak dileğiyle” diye konuştu.


Güreşte boğası güreşen vatandaşlardan Selin Arslan ise, “Boğamız baş güreşlerinde güreşti. 2. Olduk ama olsun. Dostluk kazandı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:54
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