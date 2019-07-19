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Antalya’da 3. Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından tanıtımı yapılan ve üçüncüsü olan Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı Antalya Expo2016 Kongre merkezinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:57
Antalya’da 3. Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından tanıtımı yapılan ve üçüncüsü olan Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı Antalya Expo2016 Kongre merkezinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.


Antalya’da kamu ve özel sektör temsilcileri tarımın geleceğini konuşmak üzere bir araya geldi. Şura öncesi değerlendirme toplantısına Antalya Vali Yardımcısı Cengiz Cantürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Tuncay Aykan, Orman Bölge Müdürü Rıza Kamil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, üniversite, kamu kurumlarıile özel sektörün önde gelen temsilcileri ve çiftçiler katıldı.


Toplantıda açılışı yapan İl Müdürü Mustafa Özen, "Kamu ve özel sektör temsilcileri olarak bu toplantıda bir araya geldik. Günümüzde tarım artık hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Yakın bir gelecekte enerji savaşlarının yerini gıda savaşları alacak. Böylesine hayati bir sektörün sorunlarının ciddi bir şekilde ele alınması kaçınılmazdır. Bu anlamda Bakanlığımız bu çok önemli çalışmayı başlatmıştır. Bugün burada 7 farklı başlık altında tarımdaki sorunlar, doğal kaynakların kullanımı ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, orman ve mera yönetimi gibi konularda fikir alışverişinde bulunacağız. Sorunları da çözümleri de konuşma imkânı bulacağız. Ben umuyorum ki bu toplantı sonucunda Antalya olarak getireceğimiz çözüm önerileri ile tüm ülkeye faydalı olacağız. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü zamanı verimli kullanmak ve bizzat bu sorunları yaşayan sizlerin fikirlerinden olabildiğince faydalanmak için bir an önce değerlendirme toplantılarına geçmek istiyorum. Bugün aramızda olan herkese katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Bugün burada faydalı bir istişare yapacağımızı umuyorum" ifadelerinde bulundu.



"Üretimin geliştirilmesi hedefleniyor"


Tarım ve Orman Şûrası ile bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin temini; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulması hedeflenmektedir.


Şura öncesi Antalya değerlendirme toplantısında katılımcılar Bitkisel Üretim, Örtüaltı Üretim, Hayvansal Üretim, Gıda Üretimi, Güvenliği ve Güvenilirliğini Temin, Orman ve Mera Yönetimi, Su Kaynakları Yönetimi ve Sürdürülebilir Kullanımı ile Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı adlı 7 farklı çalışma grubunda istişarede bulundular. 2 farklı oturumda gerçekleşen şura öncesi değerlendirme toplantısının ilk oturumunda katılımcılar sorunları dile getirdi. İkinci oturumda çözüm önerileri tartışıldı. Toplantı sonunda karşılıklı fikir alışverişleri sonucunda ortak mutabakata varılan çözüm önerileri sıralandı. Toplantıda ortaya çıkan fikir ve çözüm önerilerinden bir rapor oluşturulacak ve Bakanlığa sunulacak.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:57
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