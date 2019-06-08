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Antalya’da 3. kattan düşen genç öldü

Antalya’da hava almak için çıktığı balkon penceresinden düşen genç, kaldıırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:42
Antalya’da 3. kattan düşen genç öldü

Antalya’da hava almak için çıktığı balkon penceresinden düşen genç, kaldıırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 604. Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana gelen olayda, hava almak için balkona çıkan 33 yaşındaki Akif E., balkon penceresinden etrafı izlerken bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü. Yere bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler 112 Acil Durum Merkezi’ne bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Akif E. Özel bir hastaneye kaldırıldı.Yoğun bakım alınan Akf E., yapık tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kullandığı ilaçların etkisiyle başıdönüp düştüğü değerlendirilen Akif E.’n,ncenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:42
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