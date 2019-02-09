0553 313 94 23

Antalya'da 3 gün 3 gece süren "masal gibi" Hint düğünü

Hindistan'da çimento sektöründe faaliyet gösteren Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin, Hint geleneklerine göre yapılan, 650 davetlinin katıldığı düğünle evlendi- Düğünün organizatörü Bünyat Özpak:- "Bu düğün, Türkiye'de şu ana kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü özelliğini taşıyor"

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:37
Antalya'da 3 gün 3 gece süren "masal gibi" Hint düğünü

ANTALYA (AA) - Hindistan'da çimento sektöründe faaliyet gösteren Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin, Antalya'da 3 gün 3 gece süren "masal gibi" düğünle evlendi.

Turizm merkezi Belek'teki otelde Türkiye'de 2019'un ilk Hint düğünü yapıldı.

Türkiye'de şu ana kadarki en yüksek bütçeli Hint düğünü olduğu belirtilen organizasyona 650 davetli ile 450 civarında yabancı prodüksiyon, dekor ve teknik ekip katıldı.

Düğün için masraftan kaçınmayan aileler, ülkelerinin önde gelen isimlerini de kentte ağırladı. Hint gelenekleriyle gerçekleştirilen düğünde binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleri kullanıldı.

Düğünün son gününde dini tören ve barat töreni gerçekleştirildi.

Damat Nalin, sahil yolundan havuz başına kadar atla geldi. Yol güzergahında Hintli ve Türk sanatçılar gösteriler yaptı. Aile yakınlarının da yöresel kıyafetleriyle seremonide dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Gelin Medha, otelden alındıktan sonra havuz başında dini tören yapıldı. Ziyafetlerin yanı sıra müzikli ve danslı eğlencelerin gerçekleştirildiği düğün evlilik resepsiyonuyla sona erecek.

- Ünlü şarkıcı Akon konser verdi

Dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon da Hintli ailenin düğününde konser verdi.

Rahit Khan, Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli sanatçılar da sahne aldı. Türkiye'deki yılın ilk Hint düğününde yaklaşık 100 aşçı, Hint yemekleriyle sunum yaptı.

Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global'in Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, gazetecilere, düğünün 3 gün 3 gece sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin en yüksek bütçeli düğünü olduğunu söyledi.

Düğünü Türkiye'de yapabilmek için bir yıl boyunca çok çalıştıklarını belirten Özpak, "Düğün öncesi 10 ay boyunca havayolu şirketi, otel, alt tedarikçilerimiz, yüzlerce insan, binlerce yazışma, dakikalarca süren konuşma, sürekli oraya gittik, onlar buraya geldi. Yoğun çalışmalar yapıldı." diye konuştu.

- "e-vize olursa daha çok düğün yaparız"

Düğüne 650 davetlinin katıldığı bilgisini veren Özpak, "Düğün için 100 civarında aşçı, 450 yabancı teknik ve prodüksiyon ekibi geldi. Firmamızdan 250 ağırlama ekibi görev yaptı. Bu düğün Türkiye'de şu ana kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü özelliğini taşıyor." diye konuştu.

Hintli aileyle özel gizlilik anlaşması nedeniyle düğünün bütçesini paylaşamadıklarını dile getiren Özpak, ilk gün "hoş geldin partisi" yapıldığını ve sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğünü anlattı.

İkinci gün aile üyelerinin dans ettiği partide sanatçıların sahne aldığını ifade eden Özpak, üçüncü günde de barat töreninin gerçekleştirildiğini söyledi.

Hint düğünleri için özel çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Özpak, "Hindistan ile karşılıklı vize uyguluyoruz. Vizeleri e-vizeye çevirebilirsek çok daha fazla düğün yaparız." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:37
  1. 3 gün
  2. Bünyat Özpak
  3. Hint düğünü
  4. masal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars'ta su kanalına düşen kişi kurtarıldı
    1. Kars'ta su kanalına düşen kişi..
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    3. Millet İttifakı, Manisa adaylarını..
    4. Voleybol: Efeler Ligi
    5. Bakan Kasapoğlu, Ankara TOHM'da..
    6. Kahramanmaraş'ta CHP'nin aday tanıtım..
    7. Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    8. Muğla'da Badem Çiçeği Festivali
    9. Ergani'de 10 erkeğe karşı yarışan..
    10. El Salvador'un Filistin asıllı..
    11. Huawei'nin Türkiye hedefi
    12. Kartal'da bina çökmesi
    13. Maçın ardından
    14. Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü,..
    15. Brezilya'da futbol kulübündeki yangın
    16. "Ne yazık ki 10-15 senedir 'Adayım'..
    17. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
    18. Bakan Kasapoğlu, başkent derbisini..
    19. Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi..
    20. Beşiktaş-Bursaspor maçından notlar
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!