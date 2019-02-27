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Antalya’da 3 aylık bebeğin soğuktan öldüğü iddiası

Antalya’da soğuktan öldüğü iddia edilen 3 aylık Reyhan bebeğin annesi Asiye Karademir, “Eve gidemiyorum.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:26
Antalya’da 3 aylık bebeğin soğuktan öldüğü iddiası

Antalya’da soğuktan öldüğü iddia edilen 3 aylık Reyhan bebeğin annesi Asiye Karademir, “Eve gidemiyorum. Ev zaten karanlık, zindan gibi. Işık yok, bildiğiniz soğuk dolaplar gibi. Çocuğumun öldüğü yatağın içerisinde yatmaya çalışıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar mezarlığın başında duruyorum. Mezarlıktan çıkıp geliyorum, üzerimi değiştiriyorum. Evde ağlayıp, içimi boşaltıyorum” dedi.



Olay, 25 Şubat günü Serik’e bağlı Orta Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir evde 3 aylık bebeğiyle yaşayan genç kadın, bebeğinin üşümemesi için kalın battaniyelerin arasına sararak, mutfakta mama hazırlamaya başladı. Karademir, hazırladığı mamayı yedirmek üzere bebeğinin yanına gitti ve 3 aylık Reyhan bebeğin hareketsiz yattığını fark etti. Bebeğini kucağına alan Karademir, Reyhan bebeğin kulak ve boyun kısmında morluklar, karnının şiş, kafasının ise sert olduğunu fark ederek, hemen komşusunun evine yardım istemek için koştu. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlendi.



İncelemenin ardından Reyhan bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Anne Asiye Karademir ise polis tarafından gözaltına alındı. Reyhan’ın cenazesi otopsinin ardından Serik’te toprağa verildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Asiye Karademir, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Reyhan bebeğin ölüm nedenini anlatan Karademir, “Geçtiğimiz Cuma günü ev sahibi, evin elektrik saatini söktü. Ben hastanedeydim, hastaneden geldim 2 gün bir arkadaşım evinde sığıntı gibi kaldık. Ardından kendi evime gittim, 3 gün çocuğumu bir battaniyenin içerisine sararak ısıtmaya çalıştım. Dördüncü gün sabaha doğru mamasını yaptım. Mamasını vermek için yanına gittiğimde kulak ve boyun kısmı mosmordu, kafası soğuktan taş gibiydi. Vücudu kas katı kesilmişti, karnı şişti. Ambulansa haber verdim ve komşunun evine koştum. Öldüğünden sonra aradan 4 saat geçmişti. Polisler geldi, kalp masajı yapıldı.” dedi.



İfadesi alındığı günden buyana suçlandığını kaydeden Asiye Karademir, “Herkes çocuğumu benim öldürdüğümü düşünüyor. Bunu Allah bilir, benim ne çektiğimi kimse bilemez. Ben annesiz, babasız çocuk esirgeme kurumlarında büyüdüm. Buraya ilk sporcu olarak geldim, şu anda memurum. Ben de annesiz büyüdüm o bana destek veriyordu, ayakta tutuyordu. Burada doğurdum, 3 ayılığa kadar getirdim. Dördüncü ayına gelecekti ki evde donarak öldü. Normal bir ölüm değil bu. Normal bir insan ölür, canı yanmaz. Ama bu cinayet gibiydi” şeklinde konuştu. Belli bir süre maddi sıkıntı yaşadığını söyleyen Karademir, evinin kirasını ve faturaları ödeyemediğini belirtti.



Oturduğu evindeki elektrik saatine, ev sahibinin kendi kablosunu bağladığını iddia eden Karademir, “Yetkililerle görüştüm, ‘saatinizde kendi kablonuz hariç başka kablo var’ dediler. ” iddiasına bulundu.



Karademir şöyle devam etti:


“Eve gidemiyorum. Ev zaten karanlık. Işık yok, bildiğiniz soğuk dolaplar gibi. Çocuğumun öldüğü yatağın içerisinde yatmaya çalışıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar mezarlığın başında duruyorum. Mezarlıktan çıkıp geliyorum, üzerimi değiştiriyorum. Evde ağlayıp, içimi boşaltıyorum. İnsanların karşısına hiçbir şey olmamış gibi çıkıyorum. Ne kadar ayakta dururum, onu bilmiyorum. Ne yediğim yemek var, ne de içtiğim bir su var. Keşke Allah’ım, onun yerine beni alsaydı. Çok kişi bana, ‘Yurda ver’ dedi. Yurda versem millet diyecek ki, ‘Kendini düşündü yurda attı’. Büyütmek istedim, onun o gülen yüzünü bu dünyaya çok gördüler.”

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • mustafamustafa21 dk önce
    çocuğu öldür sonrada duygu sömürüsü yap adi kah....e.ulan memur maaşı ile nasıl geçinemedin alçak kadın.açıkça çık konuş o bebeğe nasıl kıydın. ne işler çeviriyordunda maaşın bile sana yetmiyordu. alçak bebek katili keva..e

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