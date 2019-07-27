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Antalya'da 23. Manavgat Barış Suyu Festivali

Festival kapsamında Manavgat Irmağı'nda su jetiyle gösteri yapıldı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:02
Antalya'da 23. Manavgat Barış Suyu Festivali

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali" düzenlendi.

Manavgat Belediyesince bu yıl 23'üncüsü düzenlenen festivalde, sürat tekneleri, su jetlerinden oluşan deniz araçlarından oluşan kortej düzenlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, su jetleriyle ırmakta gösteri yapıldı. Dünya flyboard 3'üncüsü Ali Komşusu'nun su jetiyle yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.

Festivalde şarkıcı Aleyna Tilki de Atatürk Kültür Merkezi önünde bir konser verdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Tilki, şarkılarıyla izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

Etkinlik 28 Temmuz'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:02
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