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Antalya’da 2018 yılında 10 bin 838 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Türkiye’de2018 yılında426 bin 106kişi hayatını kaybetti.

11 Haziran 2019 Salı 10:40
Antalya’da 2018 yılında 10 bin 838 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Türkiye’de2018 yılında426 bin 106kişi hayatını kaybetti. Antalya’daölüm sayısı iserevize edilen 2017 yılı verisine göre 10bin 504 iken bu sayı yüzde 3,2 artarak 2018 yılında 10 838’e yükseldi. Ölenlerin yüzde 56,2’sini erkekler, yüzde 43,8’ini kadınlar oluşturdu.


TÜİK verilerine göre Türkiye’de ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu.


Antalya’daölüm sayısı revize edilen 2017 yılı verisine göre 10 504 iken bu sayı yüzde 3,2 artarak 2018 yılında 10 838 oldu. Ölenlerin yüzde 56,2’sini erkekler, yüzde 43,8’ini kadınlar oluşturdu.Isparta’daölüm sayısı revize edilen 2017 yılı verisine göre 3 070 iken bu sayı yüzde 3,1 artarak 2018 yılında 3 164 oldu. Ölenlerin yüzde 53,1’ini erkekler, yüzde 46,9’unu kadınlar oluşturdu. Burdur’da ölüm sayısı revize edilen 2017 yılı verisine göre 2 121 iken bu sayı yüzde 3,1 artarak 2018 yılında 2 186 oldu. Ölenlerin yüzde 52,9’u erkekler, yüzde 47,1’ini kadınlardan oluştu.



Kaba ölüm hızı binde 5,2 oldu


Türkiye’dekaba ölüm hızı, 2017 yılında binde 5,3 iken 2018 yılında binde 5,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü. Antalya’da ise kaba ölüm hızı binde 4,5 oldu. Isparta’da kaba ölüm hızı binde 7,2 olurken Burdur’dabinde 8,2 olarak gerçekleşti.



Bebek ölüm hızı binde 9,3 oldu


Ülke genelinde bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü.


Antalya’da bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 7,4 iken 2018 yılında binde 7,2’ye düştü. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 7,2 bebek ölümü düştü.


Isparta’da bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 8,4 iken 2018 yılında binde 8,5’e yükseldi. Diğer bir ifade 2018 yılında bin canlı doğum başına 8,5 bebek ölümü düştü. Burdur’da bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 10,4 iken 2018 yılında binde 8’e düştü. Diğer bir ifade 2018 yılında bin canlı doğum başına 8 bebek ölümü düştü.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:40
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