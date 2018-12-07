Antalya'da 2 kişi silahla yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ağaç budayan belediye işçisi Mustafa Yönet kalçasından, yolda geçen hemşire Döndü Bilge ise bacağından yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye götürüldü.

Olayın görgü tanığı, "Tam göremedik, kim olduğunu. Bir ses duyduk nereden geldi, nasıl oldu bilemedik." dedi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.