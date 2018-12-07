THY- Euroleague
0553 313 94 23

Antalya'da 2 kişi silahla yaralandı

07 Aralık 2018 Cuma 17:44
Antalya'da 2 kişi silahla yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ağaç budayan belediye işçisi Mustafa Yönet kalçasından, yolda geçen hemşire Döndü Bilge ise bacağından yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye götürüldü.

Olayın görgü tanığı, "Tam göremedik, kim olduğunu. Bir ses duyduk nereden geldi, nasıl oldu bilemedik." dedi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:44
  1. Alanya
  2. Atatürk Caddesi
  3. polis
  4. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Teröristler" diyen Ahmet Davutoğlu açıkladı: Pelikancıları biliyorum
    1. "Teröristler" diyen Ahmet Davutoğlu..
    2. Avusturya'nın başkenti Viyana'da..
    3. Almanya Hristiyan Demokrat Birlik..
    4. Milli Savunma Bakanlığınca terörle..
    5. Ahmet Davutoğlu 15 Temmuz gecesini..
    6. Avrupalı parlamenterlerden birlik için..
    7. Çin’den ABD ve Kuzey Kore’ye..
    8. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'de
    9. Avukata FETÖ'den hapis
    10. Borsada endekslerin değişimi
    11. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    12. Kahve alırken bunlara dikkat edin
    13. Borsada günlük işlemler (2)
    14. Borsada günlük işlemler (1)
    15. Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı..
    16. Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye..
    17. Galatasaray'dan Demba Ba bombası
    18. Başkentteki belediye otobüsü kazası
    19. Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu..
    20. İstanbul'da DEAŞ militanı yakalandı
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"