Antalya’da 10 bin 484 çiftçiye biyolojik mücadele eğitimi verildi

Antalya’da yılın ilk 6 ayında 19 ilçede 612 toplantı ile 10 bin 484 çiftçiye biyolojik mücadele eğitimi verildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güvenilir gıdaya ulaşmada başlangıç noktası olan üretim aşaması, müdürlüğümüz tarafından verilen biyolojik mücadele eğitimleri ile tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması ilkesinin sağlanması konusunda en önemli kısmı oluşturmaktadır.Bu kapsamda tüm ilçelerimizde biyolojik mücadele eğitimlerine ağırlık veriyoruz. Bu eğitimleri artırarak devam ettirecek ve gıda güvenliğinin sağlanması hususundan üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda İl müdürlüğümüz ile 19 ilçe müdürlüğümüz tarafından yılın ilk 6 ayında612 toplantı ile 10.484 çiftçimize biyolojik mücadele eğitimi verdik" denildi.

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele uygulamalarının üreticiler tarafından benimsenmesi için çiftçi toplantıları, üreticilerle ve teknik elemanlarla seralarda yapılan birebir eğitimler ile destekliyor, yapılan eğitimlerde entegre mücadele prensiplerine uymanın önemi ve faydalı böcek salımının mücadeledeki başarısı anlatılıyor. Biyolojik ve biyoteknik mücadelenin devlet desteklemesi kapsamında yer aldığı üreticilere anlatılıyor ve üreticilerin biyolojik mücadele yapmalarının özendirilmesi için onlarla sürekli iletişim halinde olup biyolojik mücadeleyle alakalı tüm sorulara tatmin edici cevaplar veriliyor.

Biyolojik mücadelenin tarımın ve gıda güvenliğinin geleceği olduğu belirtilerek, "Bu kapsamda iyi tarım uygulamalarının doğrudan ve dolaylı olarak tüm ülke ve dünya için yararlarını benimsemiş bilinçli çiftçi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Biyolojik mücadele eğitimlerini uyuglamalı olarak örtüaltı yetiştiriciliğinde; Thrips, beyaz sinek, kırmızı örümcek, yaprak biti ve domates güvesi gibi zararlı organizmalara karşı bunların doğal düşmanı olan faydalı böceklerin salımı şeklinde, turunçgiller ve narda; Turunçgil unlubiti zararlı organizmasına karşı, zararlının doğal düşmanı olan predatör (Cryptolaemus montrouzieri)ve parazitoid (Leptomastix dactylopii) böcek salımı şeklinde yürütüyüruz" mesajı verildi.