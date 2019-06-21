Vali Münir Karaloğlu Antalya Yetimine Sahip Çıkıyor Projesi” kapsamında HASANE Sosyal Yardımlaşma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı.

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Antalya Yetimine Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği ile valilik makamında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Vali Münir Kaaloğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Erbay ve Derneğin Genel Koordinatörü Ömer Söyleyenoğlu katıldı. Protokol Töreninde, kamu hizmetleri yaparken sivil toplumun yardımcı olmasının kendi işlerini kolaylaştırdığına değinen Vali Karaloğlu, “HASENE’nin de amacı bu zaten. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak. İhtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını gidermek, hayır sahibi ile ihtiyaç sahibini düzgün bir şekilde buluşturmak. Bu devlet eliyle olunca da hata payı azalmış oluyor” dedi.

"Antalya yetimine sahip çıkıyor"

HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği ile daha önceden de işbirliği yaptıklarına değinen Karaloğlu, “Özellikle ayni yardımlar noktasında hem kurban eti, hem gıda yardımları noktasında bizim tespit ettiğimiz ailelere HASENE Derneğimizin yardımlarını ulaştırıyorduk. Onlar bize toplu getiriyordu biz ailelere teslim ediyorduk.Biz buna nakdi yardımı da eklemek istiyorduk. Arada kimse olmadan direk hak sahibinin banka hesabına nakdi yardım yapılabilmesi adına bu protokolü oluşturduk. Protokol ile HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği Antalya Yetimine Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında tespit ettiğimiz yetim ailelerine nakdi yardım yapabilecek. Hem hayır sahiplerinin hayırlarını düzgün bir şekilde hak sahiplerine ulaştırması hem de derneğin kamu hizmetini sunarken bize yardımcı olması açısından önemli bir portokol olduğunu düşünüyorum. Diğer illere de örnek olmasını diliyor, hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bizim için tevafuk oldu"

Dernek Başkanı Abdullah Erbay ise 2010 yılında kurulan derneğin çok ciddi bir bütçeye sahip olduğunu ve 100 ülkenin üstünde faaliyetleri bulunduğuna değindi.Somali, Pakistan ve Nijerya’da derneklerinin okulları olduğunu belirten Erbay, 11 ülkede 5000 üzerinde su kuyusu açtırdıklarını ve Hem Türkiye’de hem de Afrika, ve Uzak Doğu başta olmak üzere bir çok ülkede yetimlere sahip çıkmaya çalıştıklarını vurguladı. Türkiye’deki yetimler için sadece ayni yardım yapmakla kalmayıp yeni bir formatta yardım çalışması yürütmeyi düşündüklerini belirten Erbay, “Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor Projesi bizim için tevafuk oldu. Böyle bir projede iş birliği yaptığımız için çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra yetim projesini Türkiye’de daha iyi seviyelere taşırız diye ümit ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Karşılıklı konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu, Abdullah Çalışkan ve Derneğin Genel Koordinatörü Ömer Söyleyenoğlu protokol imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol ile yetim ailelerinin banka hesaplarında doğrudan havale ile maddi yardım iletebilecek.