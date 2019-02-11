Antalya yerel seçim anket sonuçları 2019 Antalya yerel seçim sonuçları 2019 Türkiye yerel seçimleri
ORC Araştırma şirketi, Antalya yerel seçim anketi sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel seçimlerde % 36.4 oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Türkiye 31 Mart 2019’da yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP adayı Menderes Türel ile CHP ve İYİ Parti'nin adayı Muhittin Böcek arasında geçmesi beklenen Antalya'daki belediye seçim yarışında son durum ne? Peki 31 Mart 2019 yerel seçim Antalya anket sonuçlarına göre Antalya Büyükşehir Belediye başkanı kim olacak? Antalya Büyükşehir Belediyesini kim kazanıyor 2019 yerel seçim sonuçları.11 Şubat 2019 Pazartesi 10:05
ORC Araştırma şirketi, Antalya yerel seçim anketi sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel seçimlerde % 36.4 oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Türkiye 31 Mart 2019’da yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP adayı Menderes Türel ile CHP ve İYİ Parti'nin adayı Muhittin Böcek arasında geçmesi beklenen Antalya'daki belediye seçim yarışında son durum ne? Peki 31 Mart 2019 yerel seçim Antalya anket sonuçlarına göre Antalya Büyükşehir Belediye başkanı kim olacak? Antalya Büyükşehir Belediyesini kim kazanıyor 2019 yerel seçim sonuçları.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. Antalya'da son durum ne? Antalya büyükşehiri hangi parti alıyor? İşte ORC'nin 17-31 Ocak tarihlerileri arasında Antalya için yaptığı yerel seçim Antalya Büyükşehir Belediyesi anket sonuçları:
Antalya Büyükşehir Belediyesi yerel seçim anket sonuçları 2019
CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek % 40,5
AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel % 38.7
Kararsız % 18.4
Diğer % 2,4
ORC'nin yaptığı anket sonuçları 2019
AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel % 36.4
CHPadayı Mustafa Akaydın % 34.6
MHP adayı Kemal Çelik % 24.3
AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019
Kepez belediye Başkanı Hakan Tütüncü
Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökcen Enç
Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu
Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Emre Afacan
Aksu Belediye Başkan Adayı Halil Şahin
Elmalı Belediye Başkan Adayı Ümit Öztekin
Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş
Serik Belediye Başkan Adayı Enver Aputkan
Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Adil Çelik
Demre Belediye Başkan Adayı Süleyman Topçu
Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan
Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz
İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen
Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Mehmet Özeren
Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya
Cumhur İttifakı’na göre MHP’ye verilen Belediye Başkan adayları da şunlar;
Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel
Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Uras
Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu
Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer Niyazi İşlek
CHP Antalya ilçe belediye başkan adayları
Antalya Muratpaşa belediye başkan adayı Ümit Uysal Mevcut Başkan
Antalya bradı belediye başkan adayı Serkan Küçükkuru Mevcut Başkan
Antalya Konyaaltı belediye başkan adayı Semih Esen
Antalya Döşemealtı belediye başkan adayı Turgay Genç Mevcut Başkan
Antalya Aksu belediye başkan adayı İsa Yıldırım
Antalya Finike belediye başkan adayı Mustafa Geyikçi
Antalya Manavgat ilçe belediye başkan adayı Şükrü Sözen (Mevcut Başkan)
Antalya Kemer belediye başkan adayı Mustafa Gül (Mevcut Başkan)
İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları
ANTALYA ALANYA: ABDULLAH SÖNMEZ
ANTALYA GÜNDOĞMUŞ: SULTAN ÇETİN
ANTALYA KORKUTELİ: HALİL KARA
ANTALYA SERİK: YUSUF MECEK
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