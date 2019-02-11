Antalya yerel seçim anket sonuçları 2019 Antalya yerel seçim sonuçları 2019 Türkiye yerel seçimleri

ORC Araştırma şirketi, Antalya yerel seçim anketi sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel seçimlerde % 36.4 oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Türkiye 31 Mart 2019’da yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP adayı Menderes Türel ile CHP ve İYİ Parti'nin adayı Muhittin Böcek arasında geçmesi beklenen Antalya'daki belediye seçim yarışında son durum ne? Peki 31 Mart 2019 yerel seçim Antalya anket sonuçlarına göre Antalya Büyükşehir Belediye başkanı kim olacak? Antalya Büyükşehir Belediyesini kim kazanıyor 2019 yerel seçim sonuçları.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. Antalya'da son durum ne? Antalya büyükşehiri hangi parti alıyor? İşte ORC'nin 17-31 Ocak tarihlerileri arasında Antalya için yaptığı yerel seçim Antalya Büyükşehir Belediyesi anket sonuçları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerel seçim anket sonuçları 2019

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek % 40,5

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel % 38.7

Kararsız % 18.4

Diğer % 2,4

ORC'nin yaptığı anket sonuçları 2019

AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel % 36.4

CHPadayı Mustafa Akaydın % 34.6

MHP adayı Kemal Çelik % 24.3

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019

Kepez belediye Başkanı Hakan Tütüncü

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökcen Enç

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu

Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Emre Afacan

Aksu Belediye Başkan Adayı Halil Şahin

Elmalı Belediye Başkan Adayı Ümit Öztekin

Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş

Serik Belediye Başkan Adayı Enver Aputkan

Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Adil Çelik

Demre Belediye Başkan Adayı Süleyman Topçu

Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan

Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz

İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen

Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Mehmet Özeren

Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya

Cumhur İttifakı’na göre MHP’ye verilen Belediye Başkan adayları da şunlar;

Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel

Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Uras

Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu

Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer Niyazi İşlek

CHP Antalya ilçe belediye başkan adayları

Antalya Muratpaşa belediye başkan adayı Ümit Uysal Mevcut Başkan

Antalya bradı belediye başkan adayı Serkan Küçükkuru Mevcut Başkan

Antalya Konyaaltı belediye başkan adayı Semih Esen

Antalya Döşemealtı belediye başkan adayı Turgay Genç Mevcut Başkan

Antalya Aksu belediye başkan adayı İsa Yıldırım

Antalya Finike belediye başkan adayı Mustafa Geyikçi

Antalya Manavgat ilçe belediye başkan adayı Şükrü Sözen (Mevcut Başkan)

Antalya Kemer belediye başkan adayı Mustafa Gül (Mevcut Başkan)

İYİ Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları

ANTALYA ALANYA: ABDULLAH SÖNMEZ

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ: SULTAN ÇETİN

ANTALYA KORKUTELİ: HALİL KARA

ANTALYA SERİK: YUSUF MECEK