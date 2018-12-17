Antalya ve Muğla'da sağanak devam edecek

ANTALYA (AA) - Antalya'da iki gündür etkili olan sağanağın yer yer devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya ve Muğla için cuma günü kuvvetli yağış uyarısında bulunduklarını hatırlattı.

Son 24 saatte metrekareye Döşemealtı'nda 194, kent merkezinde 165, Serik'te 83, Kumluca'da 49, Aksu ve Kemer'de 48 kilogram yağış düştüğünü belirten Öztürk, öte yandan metrekareye Muğla merkezde 84, Ula'da 167, Marmaris'te 84, Yatağan'da 70, Milas'ta da 57 kilogram yağış düştüğünü aktardı.

Bu yağışlarla uzun yıllar aralık ayı yağış ortalamasının yakalandığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Son 4 yılın en yağışlı aralık ayı gerçekleşiyor. Yağışlar bugün için Antalya merkez ve doğu ilçelerinde (Aksu, Serik ve Manavgat) görülecek. Yarın bölgemiz yeni bir yağış sisteminin etkisi altına girecek. Yağışlar Muğla ve Antalya'da salı ve çarşamba günleri yer yer etkili olabilecek. Fakat hasara sebep olabilecek şiddette bir yağış beklemiyoruz. Perşembe gününden pazara kadar yağışlar yavaş yavaş kesilecek."



