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Antalya ve Muğla'da fırtına

Antalya'nın Kaş ve Finike ilçesinde fırtına nedeniyle bazı seralar zarar gördü, bir düğün salonu ile sanayi bölgesindeki bazı iş yerlerinin çatıları uçtu- Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçlar devrildi, bazı evlerin pergolaları uçtu- İlçede fırtınanın getirdiği toz taşınımı nedeniyle gökyüzünün rengi değişti

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
Antalya ve Muğla'da fırtına

ANTALYA /MUĞLA (AA) - Antalya'nın Kaş ve Finike ilçeleri ile Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtınanın etkili olduğu Kaş'ta ve Finike'de ağaçlar devrildi, enerji hatları koptu, seralarda hasar oluştu.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtına nedeniyle özellikle Yeşilköy, Ova, Çayköy, Çavdır ve Palamut mahallelerindeki seralarda hasarlar oluştuğunu söyledi. Tarım İlçe Müdürlüğünce seralarda hasar tespit çalışmalarının başladığını belirten Kocaer, kaç dönümlük alanda ne kadarlık hasar olduğuna ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İlçe merkezinde de bazı ağaçların yola devrildiğini aktaran Kocaer, belediye ekiplerince vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Kocaer, belediyeye ait düğün salonu ile sanayi bölgesindeki bazı iş yerlerinde çatıların uçtuğunu ifade etti. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olayının olmadığını dile getiren Kocaer, sadece maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

Finike ilçesinde de bazı ağaçlar devrildi, seraların camları ve naylonları zarar gördü.

Batı kıyı bandında fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Kemer ilçesindeki Ağva deresinde debi yükseldi.

- Muğla

Bodrum ilçesinde, gece kuzeyden saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu.

Fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki bazı evlerin balkon kısımlarındaki pergolalar koparak etrafa savruldu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bazıları parçalandı. Bir ağacın üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve belediye ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Gece etkili olan fırtınaya yakalanan bir yük gemisi de Bodrum açıklarında bekliyor.

Fırtınadan dolayı sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı nedeniyle ilçede görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Pergolaların uçtuğu Kerevit Sokak sakinlerinden turizmci Macit Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece boyunca fırtınanın etkili olduğunu söyledi.

Gündoğdu, "Pergolalar, evlerin en zayıf noktası olduğu için onlar zarar görmüş. Vatandaşlarımızın zararı var. Ben komşularımıza geçmiş olsun diliyorum." dedi.

- Marmaris'te fırtına 105 kilometre hıza ulaştı

Marmaris'te gece fırtınanın saatteki hızı 105 kilometreye kadar ulaştı. Fırtına nedeniyle bir yük gemisi Marmaris Körfezi'nde bekliyor.

Uzunyalı sahili boyunca yürüyüş yolu dalgaların getirdiği, kum, çakıl, yosun ve ağaç parçalarıyla doldu. Deniz kenarındaki servi fidanları ve ilçedeki bazı ağaçlar fırtınadan yıkıldı.

Dalgaların getirdiği yürüyüş yolunun büyük bir bölümünü kaplayan atıklar belediye ekiplerince ve otel çalışanlarınca toplanmaya başlandı.

İçmeler Mahallesi'nde Necmiye Gençalioğlu Anaokulunun çatısının kenarından kiremitler düştü. Gece olması dolayısıyla herhangi bir yaralanma olayı olmadı. Okulda güvenlik amacıyla itfaiye ekipleri tehlike oluşturacak kiremitleri kaldırdı. Okul yönetimi de güvenlik önlemleri aldı.

- Toz bulutu gece geç saatlere doğru etkisini kaybedecek

Fırtına dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiliyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutunun dün gece esen rüzgarla ilçede sabah saatlerinde etkili olduğunu, bu gece geç saatlere doğru da etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
  1. Bodrum
  2. fırtına
  3. Finike
  4. Kaş
  5. Marmaris
  6. Muğla

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