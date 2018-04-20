Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı müjdesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen Türk Sivil Havacılık Akademisi açıldı.

Açılışta konuşan Arslan, akademinin Türkiye ve AB tarafından ortak finanse edildiğini kaydederek, küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden olduğunu söyledi.

Arslan, Türkiye'nin bu kapsamda büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, Türkiye'den 3-3,5 saatlik uçuşla yaklaşık 60 ülkeye ulaşılabildiğini, bu ülkelerin yıllık GSYH'sinin 35 trilyon dolar olduğunu anlattı.

Bu GSYH'den oluşan ticaret ve taşımadan yararlanmada havacılığın önemine değinen Arslan, bu ufukları çerçevesinde havacılıkta 15 yılda büyük adımlar attıklarını bildirdi.

Arslan, "15 yılda geniş ufkumuz ile Türk sivil havacılığı büyük bir atılım gerçekleştirdi. İlk yaptığımız havacılık sektörünün serbestleşmesiydi. Bugün THY sivil havacılıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Bu bizim gururumuz. Ancak sivil havacılığın gelişmesine bağlı olarak başka havayolu şirketlerimiz de büyüdü ve güçlendi." diye konuştu.

Son 15-16 yılda havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerden bahseden Arslan, 2 merkezden 26 noktaya gerçekleştirilen iç hat seferlerinin bugün 7 merkezden toplam 55 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini, dış hatlarda ise 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenlenirken 2017 sonu itibarıyla 119 ülkede 296 noktaya ulaşıldığını anlattı.

Arslan, "Dünyada ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmayacak' dedik. Bu hedef çerçevesinde Türk sivil havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline gelindi." şeklinde konuştu.

Bu gelişmeler gölgesinde 2003 yılında 34,4 milyon olan yolcu sayısının geçen yıl 195 milyona ulaştığını belirten Arslan, bu yılki hedeflerinin 200 milyonun üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

Arslan, "Nüfusun neredeyse tamamına yakını 100 kilometre yakınlıkta bir havalimanına sahip olacak" dediklerini kaydederek, bu kapsamda 55 havalimanına ulaştıklarını, İstanbul Yeni Havalimanı'nın yanı sıra Rize-Artvin Havalimanı, Çukurova Havalimanı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatının başladığını anlattı.

Arslan, ayrıca Antalya'nın batısında ve Alaçatı'da yeni bir havalimanı yaparak uçuş ağını daha da genişleteceklerini söyledi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışacak personelin eğitiminin çok önemli olduğunu dile getiren Arslan, bu akademinin de havacılık eğitimi için büyük rol oynayacağını aktardı.

Arslan, tüm alanlarda olduğu gibi havacılık alanında da eğitime önem verilmesi, eğitim politikasının oluşturulması, havacılık sektörünün bütün paydaşları için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Arslan, "Türkiye sadece ülkesindeki değil bölgedeki personeli de eğitebilir hale gelecek. Hatta eğiticilerin eğitimini verir hale gelecek." dedi.

Türk sivil havacılıktaki başarının devamı için AB ile yaptıkları iş birliği kapsamında hayata geçirilen akademinin 11 milyon avroyu aşan bir bütçe ile hayata geçirildiğini anlatan Arslan, akademinin en modern donanımla donatıldığını bildirdi.

Arslan, akademiye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türk Sivil Havacılık Akademisi, 23 bin metrekarelik alana 11 milyon avroyu aşan bir bütçeyle inşa edilmiştir. En modern tesis imkanları ve eğitim araçları ile donatılan akademi, toplam 4 kat ve yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alandan oluşmaktadır. Binada, 22 sınıf, 1 konferans salonu, toplam 210 kişilik 5 toplantı salonu, 9 ofis, mutfak, kafeterya, sığınak, eğitimci odası ve kütüphane bulunmaktadır.

Akademide görev alacak eğitmenlerin yetiştirilmesi amacıyla eğiticilerin eğitimi kursları verilmiş, eğitim merkezinde verilebilecek kurslar için ihtiyaç analizi yapılmış ve gerekli eğitim materyali hazırlanmıştır. Türk Sivil Havacılık Akademisi, yıllık 2 bin civarında yerli ve yabancı kursiyere eğitim verebilecek kapasitesi ile Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerine sivil havacılık eğitimleri alanında öncülük edecektir."

Arslan, akademinin, Türkiye'de ve bölgede geleceğin üstün yetenekli havacılık profesyonellerinin yetiştirilmesine yardımcı olacağını kaydederek, "ICAO ile eğitim alanında yaptığımız iş birliği anlaşması ile akademi, havacılık emniyeti ve güvenliğinin küresel ölçekte sağlanmasına önemli katkı yapacaktır." dedi.

SHGM Genel Müdür Vekili Bahri Kesici, Türkiye'nin bir bakım üssü olma yolunda AB ile yürüttükleri alışmanın meyvelerini almış olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Etkinliğe AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc da katıldı.

Konuşmalardan sonra akademinin açılış kurdelesini kesen Bakan Arslan ve yetkililer sınıflarda incelemede bulundu.

Kaynak: AA