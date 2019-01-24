Antalya Valisi'nden açıklama: 1 ölü, 11 yaralımız var! 1 genç kız da kayıp Antalya'da meydana gelen hortum faciasından sonra Antalya Valisi Karaloğlu açıklama yaptı.

Antalya Valisi Karaloğlu "1 ölü, 11 yaralımız var, birinin durumu ciddi. Bir kız çocuğumuz Kemer'de Kuzderesi'nde kayboldu, arama çalışmalarımız sürüyor. Kızımız annesiyle arabadaymış. Aracı hortum dereye atıyor. Annesi kurtuluyor, üniversite öğrencisi 20 yaşlarında kızımız kayıp, arama çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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