0553 313 94 23

Antalya Valisi Karaloğlu'ndan mesai saatinde kahvaltı yasağı

Antalya Valisi Karaloğlu, kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasına tepki göstererek, "Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek." açıklamasını yaptı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:08
Antalya Valisi Karaloğlu'ndan mesai saatinde kahvaltı yasağı

Vali Karaloğlu başkanlığında, "2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, belediye başkanları ve kaymakamların katılımıyla başladı.

Gerçekleştirilen, devam eden projeleri ve yatırımları anlatan Karaloğlu, her kurumun işini takip ederek, halkın hizmetine bir an önce sunması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen emri yayınladıklarını ifade eden Karaloğlu, "Kamu, kurum ve kuruluşların, vatandaşa sunulan hizmetin hızla sonuçlandırılması, 'Bugün git, yarın gel' anlayışından çıkılması noktasında genelgesi oldu." dedi.

Söz konusu genelgeyi kaymakamlıklara gönderdiklerini aktaran Karaloğlu, artık başkanlık sisteminde olduklarını, sisteme işlerin daha hızlı yürümesi için geçildiğini hatırlattı.

Vatandaşa sunulan hizmetin hızlandığının hissettirilmesini isteyen Karaloğlu, "Vatandaş bize müracaat ettiğinde, 'Ben bilmem mevzuat hazretleri bilir, ben değil yan masada arkadaş bilir' anlayışından vazgeçeceğiz. Kendi işimiz gibi vatandaşın işini takip edip, sonuçlandıracağız." diye konuştu.

"Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi kapsamında Antalya'da oluşturulan büronun önemine değinen Karaloğlu, kurumlar arasında kurulan kanalların tam olarak çalışmamasından dolayı işlevselliğinin azaldığını dile getirdi.

"Sigara içinler her kafalarına estiğinde dışarı çıkamayacak"
Kurumlarda yapılan sabah kahvaltılarına ilişkin Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Kurumlarda sabah mesai başlıyor, kahvaltı mesaisi de başlıyor. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai başladığında, mesai başlamış olur. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde, sağında solunda, ofiste kahvaltı masaları kurulup, dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Bunda her kamu kurumu amirinin dikkatli olması lazım. İkinci konu, mesai devam ederken sigara içenler her kafalarına estiğinde kupalarını alıp, binaların dışına çıkmasını doğru bulmuyoruz. Çirkin görüntü oluşturuyor. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar. Mesai saati belli, ara verdiğimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek."

Bütün dairelerin kendilerine çeki düzen vermesini isteyen Karaloğlu, vali yardımcıları ve kaymakamların daire ziyaretlerinde öncelikli olarak bu konulara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

 Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sunum yaparak, üniversitenin yatırımlarını anlattı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:08
  1. Antalya
  2. antalya
  3. memur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fas Kralı'ndan şaşırtan karar! Yahudilere hizmet ediyor
    1. Fas Kralı'ndan şaşırtan karar!..
    2. Mide kanserine isot doğal önlem
    3. CHP'liler bir işçiyi tekme tokat..
    4. Kendisi için en büyük tehdidi söyledi
    5. Nabil Dirar'ın menajeri transfer..
    6. Amerika gibi ‘İsrail’in başkenti’..
    7. Safra taşının tek çaresi ameliyat
    8. 'Karım kayboldu' diye polise gitti!..
    9. Nobel ödüllü Aziz Sancar en büyük..
    10. TOKİ konutlarına nasıl başvuru yapılır?
    11. Ortak Operasyon Odası'ndan İsrail..
    12. 'Mekanı tarayın, Arda'yı bacağından..
    13. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    14. Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    15. 11 Suudi yetkili konsolosluk binasına..
    16. Süper Lig'de deprem! Kokaine rastlandı
    17. Dünyada sadece 45 ton var! Karaman'da..
    18. Siz siz olun huzuru seçin
    19. Başkan Erdoğan: Türkiye, dün olduğu..
    20. Zehir taciri suçüstü enselendi
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...