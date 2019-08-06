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Antalya Valisi Karaloğlu’ndan Kurban Bayramı uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu kısa bir süre kalan Kurban Bayramına ilişkin vatandaşlara hitap ederek, "Bu bayram tatil süresi çok uzun değil ama yine de insanımız hareket halinde olacak, yollarımız kalabalık olacak, lütfen kurallara hep beraber uyalım.

06 Ağustos 2019 Salı 16:33
Antalya Valisi Karaloğlu’ndan Kurban Bayramı uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu kısa bir süre kalan Kurban Bayramına ilişkin vatandaşlara hitap ederek, "Bu bayram tatil süresi çok uzun değil ama yine de insanımız hareket halinde olacak, yollarımız kalabalık olacak, lütfen kurallara hep beraber uyalım. Ne olur trafikteyken cep telefonu kullanmayın, trafikte cep telefonu kullanmak kaza risklerini 4 kat arttırıyor" dedi.


İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği himayesinde motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla sürücülerin kasksız trafiğe çıkmaması için "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında trafikte kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki çocuklara karneler dağıtıldı. Çocuklar bu karneler ile arabayı kullanan anne veya babalarına notlar verdi. Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaya bu karneleri gönderen çocuklar, kampanya sonrası çekilişle bisiklet kazanmayı hak etti.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kampanya kapsamında bisiklet kazanan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Valilikte düzenlenen bisiklet teslim töreninde konuşan Vali Karaloğlu, trafik kazalarını önlemek amacıyla çocuklar sayesinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmayı hedeflediklerini belirten Karaloğlu, "Antalya’mızda Ölümle Tokalaşma kampanyamız vardı. Özellikle araçlarda kemer güvenliğini susturan sahte tokaların araçlarımızdan ve hayatımızdan uzaklaşmasını sağlayan kampanyamız çok ciddi bir destek gördü. Ciddi bir farkındalık oluştu ve sahte kemerlerin üretiminin ve satışının engellenmesine dönük güzel bir kampanya oldu" şeklinde konuştu.


"Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası çerçevesinde özellikle motosiklet kullanıcılarına yönelik ciddi bir uygulama olduğunu söyledi. Emniyet ve jandarmanın denetimlerine devam ettiğini kaydeden Karaloğlu, kampanyanın uygulandığı tarihten bugüne kadar ölümlü ve yaralamalı motosiklet kazalarında çok ciddi bir azalma olduğunu aktardı. "Hedefimiz bunu sıfıra indirmek" diyen Karaloğlu, trafik kuralları konusunda kampanyalara devam edileceğini paylaştı.



"Cep telefonu kullanmak kaza risklerini 4 kat arttırıyor"


Kısa bir süre kalan Kurban Bayramına yönelik açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, trafik kazalarının en çok yoğunlaştığı dönemlerin bayramlar tatilleri olduğunu ifade etti. Her bayramdan önce bu konuda vatandaşların uyarıldığının altını çizen Karaloğlu, "Bayram evini hüzün evine çevirmeyin, bayram evini cenaze evine çevirmeyin. Ne olur yorgunken araba kullanmayın, mutlaka dinlenerek gelin, uykusuz direksiyonda bulunmayın. Ön ve arka koltuklarda mutlaka kemer kullanın. Ne olur trafikteyken cep telefonu kullanmayın, trafikte cep telefonu kullanmak kaza risklerini 4 kat arttırıyor. Yanınızdaki konuşsun veya telefonunuzu elinize almadan konuşabileceğiniz mekanizmaları kullanın. İki tekerli araç kullanıyorsanız mutlaka kaskınız olsun. Bu bayram tatil süresi çok uzun değil ama yine de insanımız hareket halinde olacak, yollarımız kalabalık olacak. Lütfen bu kurallara hep beraber uyalım" mesajını verdi.


Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu Muhammet Batuhan Ceylan, Gizem İnce, Muhammet Şefik Kızılkaya’ya bisikletlerini armağan etti. Mustafa Efe Kama, Zeynep Utancık ve Defne Kardeş’e ise belgeleri takdim edildi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından çocuklar Valilik bahçesinde bisikletlerine bindi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:33
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