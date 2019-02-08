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Antalya Valisi, "huzur uygulamasına" görüntülü bağlandı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Huzur Akdeniz Uygulaması 2019-2" çalışması kapsamında ilçelerde uygulama yapan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu - Vali Karaloğlu:- "Yerli ve yabancı 20 milyon insanın seyahat ettiği, dünyanın en önemli turizm destinasyonu olan bu şehrin huzur ve esenliğine dikkat ediyoruz"- "Şu anda sahada 812 ekip, 3 bin 632 personel ve 9 yüzer unsurla sahilde de huzur operasyonu yapıyoruz"

08 Şubat 2019 Cuma 23:33
Antalya Valisi, "huzur uygulamasına" görüntülü bağlandı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Huzur Akdeniz Uygulaması 2019-2" çalışması kapsamında ilçelerde uygulama yapan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Vali Karaloğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve güvenlikten sorumlu kurum temsilcileri katıldı.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de İçişleri Bakanlığının talimatıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin müşterek katılımıyla zaman zaman huzur uygulamasının yapıldığını anımsattı.

"Biz de huzurun şehri Antalya'da vatandaşın huzuru ve esenliğini temin etmek maksadıyla 'Akdeniz Huzur Operasyonu' adıyla ikinci uygulamayı yapıyoruz" diyen Karaloğlu, bu kapsamda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti.

- "Esas görevimiz olayların çıkmasına engel olmak"

Ekiplerin, şok yol uygulaması ile umuma açık yerde denetleme yapacağını belirten Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Amacımız, önleyici ve caydırıcı emniyet hizmeti sunmak. Bizim esas görevimiz, olayların çıkmasına engel olmak. Problem çıkmadan, toplumun huzuru, esenliği bozulmadan tedbir alabilmek. Yaptığımız Akdeniz Huzur Uygulaması'nın anlamı bu. Türkiye için huzur önemli ama Antalya için bir kat daha önemli. Biz sadece bu şehirde oturan vatandaşlarımızın huzur ve esenliğini değil, yerli ve yabancı 20 milyon insanın seyahat ettiği, dünyanın en önemli turizm destinasyonu olan bu şehrin huzur ve esenliğine dikkat ediyoruz."

Karaloğlu emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak çalışma kültürünü geliştirme gayesiyle de uygulama yaptıklarını belirtti.

Uygulamada narkotik ekiplerinin de sahada çalışmalar yaptığını anlatan Karaloğlu, "Türkiye'de uyuşturucuya dönük son dönemde çok önemli işler yapıyoruz. Artık hiçbir şekilde evlatlarımızın, birilerinin para hırsıyla zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Şu anda sahada 812 ekip, 3 bin 632 personel ve 9 yüzer unsurla sahilde de huzur operasyonu yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmadan sonra Vali Karaloğlu, Alanya, Aksu, Akseki, Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde uygulama yapan ekiplere görüntülü bağlanarak, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. çalışmalarında başarılar diledi.



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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 23:33
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