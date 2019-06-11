Antalya Ulaşım AŞ'de vatmanlar greve gidiyor

ANTALYA (AA) - Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Antalya Ulaşım AŞ'de sendikaya üye tramvaylarda görev alan vatmanların grev kararı aldığını bildirdi.

Kandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi Antalya Ulaşım AŞ'de aylardır süren toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde bir anlaşmaya varılamadığını belirtti.

Müzakerelerde işçi lehine bir karar alınamadığını anlatan Kandil, "Yasal sürecin sonunda grev oylaması için imza toplayan sendikamıza üye vatman arkadaşlarımız, oylamada 'greve evet' kararı aldı. Grevin ne zaman başlayacağı ise 6 iş günü içinde belirlenecek." dedi.

- "Antalyalıların ve turistlerin mağdur olmasını istemiyoruz"

Tramvaylarda 190 kişinin çalıştığını vurgulayan Kandil, şunları kaydetti:

"Greve gidildiği takdirde tramvaylar çalışmayacak. Tramvayları kullanan binlerce Antalyalıyı mağdur etmemek için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in işçi arkadaşlarımızın taleplerini karşılayacak bir sözleşmeye imza atmasını istiyoruz. Turizmin hızlandığı bu dönemde hem turistlerin hem de Antalyalıların mağdur olmasını ve turizmin başkenti Antalya'mızın adının kötü bir şekilde anılmasını istemiyoruz."