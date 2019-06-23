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Antalya tüm zamanların rekorunu kırdı

Antalya’da hava yoluyla gelen turist sayısında 86 bin 308 ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

23 Haziran 2019 Pazar 13:41
Antalya tüm zamanların rekorunu kırdı

Antalya’da hava yoluyla gelen turist sayısında 86 bin 308 ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Rekor müjdesini Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından duyurdu.


Turizmin başkenti Antalya’da tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. Verilere göre 22 Haziran günü Antalya’ya gelen 86 bin 308 turist ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 8 Haziran tarihinde gelen 85 bin 205 yolcu ile kırılan rekor böylece yenilenmiş oldu. Haziran ayında tüm zamanların günlük turist rekorunun kırıldığını duyuran Antalya Valisi Münir Karaloğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayı günlük ziyaretçi girişinde yeni rekor. Allah nazardan korusun. Dün (22 Haziran 2019) Antalyamıza gelen yolcu sayısı 86 bin 308 oldu. Geçen yıla oranla aylık yüzde 16 artışla 1 milyon 643 bin 844 kişi. Yıllık yüzde 17 artışla 4 milyon 943 bin 637 kişi Antalyamıza gelmiştir" dedi.


Antalya Havalimanı verilerine göre Haziran ayında bugüne kadar iç hatlarda bin 450, dış hatlarda ise 7 bin 241 olmak üzere toplamda 8 bin 691 uçak Antalya’ya iniş yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 13:41
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