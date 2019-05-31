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Antalya Teknokent firmaları iftarda buluştu

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz’un organize ettiğigeleneksel iftar programı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:54
Antalya Teknokent firmaları iftarda buluştu

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz’un organize ettiğigeleneksel iftar programı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.


Türkiye’nin en iyi Teknokentleri arasında yer alan Antalya Teknokent’in önemli bir yükseliş gösterdiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise Antalya Teknokent’in çeşitli sektörlerde Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik çalışmalarıyla Antalya’yı teknoloji merkezi haline dönüştürecek ve Türkiye’yi küresel rekabette öne çıkaracak önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Rektör Ünal, konuşmasının sonunda çalışmalarda emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.


Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise, firmalar ile birlikte bu güçlü ekosistemde her geçen gün büyüyen Antalya Teknokent’i üst sıralara taşımanın gururunu yaşadığını belirterek bu başarıda inovatif fikirleri ile Antalya Teknokent’te yer alan akadamisyenlerin, girişimcilerin öğrencilerin ve Antalya Teknokent ekibinin katkılarının yadsınamayacağını söyledi. Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan faaliyetlerden ve projelerden söz eden Yavuz, Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde aktif olarak düzenlenen etkinliklerle Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine ve girişimcilerine sunduklarını imkanlardan bahsetti. Yavuz ayrıca Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 2018 yılında otuz beşinci sıradan onuncu sıraya yükselirken, 2019 yılında yedinci sırada yükseldiğini ve bu başarıların Antalya için oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.


Antalya Teknokent bahçesinde gerçekleştirilen programa Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile birlikteRektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, resmi kurum ve kuruluşlarınınyetkilileri, Antalya Teknokent firma yetkilileri ve çalışanları katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:54
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