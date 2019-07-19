0553 313 94 23

Antalya polisinden 15 Temmuz bilgilendirmesi

15 Temmuz’da düzenlenen etkinliklerde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince "15 Temmuz" temalı broşürler dağıtıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:25
Antalya polisinden 15 Temmuz bilgilendirmesi

15 Temmuz’da düzenlenen etkinliklerde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince "15 Temmuz" temalı broşürler dağıtıldı.


Çocuk ve gençleri suçtan korumak, polislik mesleği hakkında bilgilendirmek, devletin güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu göstermek ve şehirde birlikte yaşama kültürünü desteklemek, vatandaşları, öğretmenleri, kamu çalışanlarını suç ile etkin mücadele kapsamında bilinçlendirmek, "Polislik Mesleği, Hırsızlık ile Mücadele, Trafik Bilinci Oluşturma, Madde Kullanımı/Kötü Alışkanlıklar ile Mücadele" amacıyla broşürler hazırlandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen her türlü etkinlik, fuar, proje ve faaliyetlere katılım sağlanarak vatandaşların bilgilendirilmesi hedefleniyor.


Son olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Konyaaltı Caddesi Antalya Müzesi önünde başlayan korteje katılan ve akabinde Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde 15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan vatandaşlara, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince "15 Temmuz" temalı 2 bin adet broşür dağıtılarak bilgilendirme çalışması yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:25
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Denizli’de trans operasyonu: 12 gözaltı
    3. Ünye El Emeği Çarşısı hizmete sunuluyor
    4. Daire başkanı klavyede dünya şampiyonu..
    5. Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye..
    6. Diş kliniğini hastaların ayağına..
    7. Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor
    8. 5. Üniversite Tercih Fuarı,..
    9. Fas’ta İskandinav turistleri öldüren 3..
    10. 'Hedefim en iyi sezonumu geçirmek'
    11. Batman’da STK temsilcilerinden ‘uçuş..
    12. 11. Kalkınma Planı’nda tarım öncelikli..
    13. AKMEK’in el sanatları kursları yazın..
    14. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    15. Antalya polisinden 15 Temmuz..
    16. BOTAŞ Gelişim, TKBL'de mücadele edecek
    17. Hisarcık’ta 4 branşta Yaz Spor Okulu..
    18. Milli Eğitim Müdürü Demir, Belediye..
    19. İstanbul merkezli 17 ilde "ByLock"..
    20. Düzce’de selin oluşturduğu hasarın..
    21. FETÖ’den tutuklu vali yardımcısının..
    22. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme..
    23. Kaleseramik'in Çeşme'de yenilediği..
    24. Kuzey Irak heyeti Van’da çiçeklerle..
    25. Taekwondocular "engel" tanımıyor
    26. YKS'de büyük başarı! İlk binde 103..
    27. Kurbağalı Dere temizleniyor
    28. Erzurum'a "jandarma komando tabur..
    29. Pençe Harekatı'nda terör örgütünün..
    30. Kaymakam Çalık, şehit askerin kabrini..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?