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Antalya polisi Güney Kariyer Fuarı’nda alkol gözlüğü eğitim standı açtı

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25 Mart 2019 Pazartesi 15:44
Antalya polisi Güney Kariyer Fuarı’nda alkol gözlüğü eğitim standı açtı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 8 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen Güney Kariyer Fuarı’nda(GÜNKAF)Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Alkol Gözlüğü Eğitim Standı açılarak iki gün boyunca 5 bin üniversite öğrencisine eğitim verildi


Katılımcılara kullandırılanve TUBİTAK tarafından imal edilen Alkol Eğitim Gözlüğünde, görüşü bozan lensler kullanılaraköğrencilere alkol tüketiminin etkileri simüle edildi. Katılımcılar, alkolün neden olduğu ’yavaş reaksiyon gösterme, görüşsel bulanıklık, derinlik ve uzaklık algısındaki güçlük, çift görme, el-ayak koordinasyonunun bozulması, karar vermede güçlük gibi sorunları birebir yaşadı.Gözlüğü takan öğrenciler kendilerini yaklaşık olarak 1.00promil alkol etkisi altında hissetti.


Eğitime katılan 5 bin öğrenciye ayrıca2-3 metre mesafeden bir minyatür futbol kalesine, hızlı adımlarla yaklaşacakları futbol topu ile penaltı atışları yaptırıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:44
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