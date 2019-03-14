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Antalya polisi çocukları hem eğlendirdi hem bilgilendirdi

Antalya polisi,öğrencilere güvenlik konularında bilgilendirmeler yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 17:56
Antalya polisi çocukları hem eğlendirdi hem bilgilendirdi

Antalya polisi,öğrencilere güvenlik konularında bilgilendirmeler yaptı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü, kentte güvenliğinin arttırılmasını sağlamak, kurumlar arası koordineyi güçlendirmek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, suç önleyici faaliyetler yürütmek, yardıma muhtaç olanlara destek olmak, çocuk ve gençler ile ailelerinin eğitsel çevrelerini suçtan korumak, özel bireyleri topluma kazandırmak amacıyla, ‘Gelecek Güvenli Okul ile GelecekProjesi’ kapsamında bilgilendirme toplantıları düzenledi.


Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçeleri olmak üzere aralarında ilköğretim ve lise öğrencilerinin yer aldığı bini geçkin öğrenci hem eğlendi hem bilinçlendirildi.


Proje kapsamında ilk olarak Kepez Dokuma Parkta, 48 çocuk, polis ağabeyi ve ablalarıyla minyatür park ile oyuncak müzesini gezdi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ise 9 okulda 926 öğrenci ve 69 öğretmene yönelik, evde güvenlik, park ve bahçelerde bulunan yabancılara karşı davranış, servise binerken dikkat edilmesi gereken kurallar ve emniyet kemeri takmanın önemi, kavşak ve yaya geçitlerinde güvenli geçiş, trafik ışıkları ve trafikte güvenlik" konularında bilgilendirmeler yapıldı.


Öğrencilere polisler tarafından polirobot gösterisi eşliğinde çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:56
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