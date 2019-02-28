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Antalya OSB, mezun öğrencilere köprü olacak

Antalya Organize Sanayi Bölge (OSB), Mart ayında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Bölgesel Kariyer Etkinliğinde, üniversite öğrencileri ile Bölge firmaları arasında köprü oluşturacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:58
Antalya OSB, mezun öğrencilere köprü olacak

Antalya Organize Sanayi Bölge (OSB), Mart ayında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Bölgesel Kariyer Etkinliğinde, üniversite öğrencileri ile Bölge firmaları arasında köprü oluşturacak.


Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayelerinde, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliği ve koordinatörlüğünde, Akdeniz Bölgesindeki sekiz üniversitenin ortaklığı ile (Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi) düzenlenecek Bölgesel Kariyer Etkinliğine, Bölge sanayicileri ile birlikte geniş bir katılım sağlayacak.



Öğrencilere köprü olacak


Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) adı altında düzenlenecek etkinlik kapsamında, GÜNKAF tarafından oluşturulan öğrenci CV’leri, etkinliğe katılım sağlayan kurum, kuruluş ve firmalar ile paylaşılıp öğrenciler ile firmaların yüz yüze görüşme yapması sağlanacak. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınacak öğrenci CV’leri, Bölge firmaları ile eşleştirilerek hem mezun öğrencilerin istihdam edilmesine hem de firmaların nitelikli eleman ihtiyacına katkı sağlayacak. Mart ayında düzenlenecek etkinlikte 8 Bölge firması ile birlikte stant açacak olan Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Antalya OSB Teknopark uzmanları önderliğinde, öğrencilere mentörlük eğitimi verecek. Etkinlik sonunda ise 8 üniversite ve Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanacak. Protokol ile üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin Bölge firmalarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilecek.



Etkinlik öncesi toplantı


Etkinlik öncesi, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmez, GÜNKAF 19. Dönem Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Demirel ve etkinlik komisyonu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda etkinlik kapsamında ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.



“Elimizden gelenin en iyisini yapacağız”


Etkinliğin üniversite-sanayi iş birliğini bir adım öteye taşıyacak çok önemli bir kaynak olduğunu belirten Ali Bahar, “İyi eğitim almış, çağın ve geleceğin gereksinimleri ile donatılmış gençler, güçlü Türkiye’nin temel taşı, sürdürülebilir üretimin olmazsa olmazıdır. Bölgedeki sekiz üniversitenin GÜNKAF vasıtasıyla Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile entegre olması, öğrencilerin Bölgemiz firmalarıyla direk temasa geçebilecek bir yapının tesis edilmesi, her bakımdan katma değeri yüksek çıktılar alınmasına vesile olacaktır. Üniversitelerimiz, sektör ile ne kadar yakın ilişki içinde bulunursa, üretim kalitesi bir o kadar artar, rekabet avantajı elde eder, daha güçlü bir Türkiye yolunda sağlam adımlar ile ilerleriz. GÜNKAF’ın bu çıktıların elde edilmesinde önemli bir kaynak olduğunu düşünüyor, Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleşecek bu katma değeri yüksek etkinliğin her açıdan desteklenmesi ve katkıda bulunulması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:58
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