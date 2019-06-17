Antalya OSB Gündüz Bakım Evinde mezuniyet sevinci yaşandı. Mezun öğrenciler, mezuniyet sevincini kep atarak kutladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Gündüz Bakım Evinde ikinci kez mezuniyet sevinci yaşandı. Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen mezuniyet törenine, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gizli, Fatih İncir, Bölge Müdürü İlhan Metin ve öğrenci velileri katıldı. Mezuniyet töreni ve yılsonu gösterisi için aylar öncesinden çalışmalara başlayan minikler, hazırladıkları dokuz farklı dans gösterisi ile ailelerine eğlenceli saatler yaşattı. Performansları ile göz dolduran öğrenciler, izleyenlerden tam puan aldı. Törenin sonunda kep ve cüppe giyerek sahneye gelen çocuklar, mezuniyet sevincini kep atarak kutladı.

"Önceliğimiz eğitim"

Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, gündüz bakım evinde evrensel değerlere sahip, hoşgörülü ve iyi niyetli çocuklar yetiştirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Eskiden evine ve ailesine faydalı olsun temennisi ile çocuk yetiştirildi. Zaman geçti, jenerasyon değişti, ülkesine ve milletine faydalı olacak nesiller yetiştirilmeye başlandı. Bu gün ise artık dünyaya faydalı olacak insan, evrensel insan yetiştirilmeye başlandı. Sizlerin çocuklarını da bu vizyon ile geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Onları evrensel niteliklere sahip, dünya insanı yapmak istiyoruz. Burada bu temeli vermeye çalışıyoruz. Sanat ile iç içe olsunlar istiyoruz, hoşgörü, iyi niyet, kibarlık, hümanizm karakteristik özellikleri olsun istiyoruz. Birbirimizle yaptığımız pozitif iletişim, değer yargılarımız ve bir arada durabilmek, bir arada çalışabilmek bilgiden daha önemlidir. Bu yüzden bölgemizde önceliğimiz eğitimdir. Amacımız ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ulusumuzu muasır medeniyet seviyesine çıkarmaktır. Sadece ülkemize değil dünyaya faydası olacak evrensel insan, iyi insan yetiştirme arzusundayız" dedi.