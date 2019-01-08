Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesindeki Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'li şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Antalya merkezli Ankara, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakandı, firari bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden birinin Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı bulunduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin oturdukları yerlerde yapılan aramada ise örgütsel digital materyaller ele geçirildi.