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Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

08 Ocak 2019 Salı 15:23
Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesindeki Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'li şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Antalya merkezli Ankara, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakandı, firari bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden birinin Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı bulunduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin oturdukları yerlerde yapılan aramada ise örgütsel digital materyaller ele geçirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:23
  1. İstanbul
  2. Isparta
  3. Ankara
  4. Antalya
  5. Antalya merkezli operasyon
  6. FETÖ
  7. gözaltı
  8. operason
  9. şüpheli

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