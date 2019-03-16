Antalya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Antalya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.16 Mart 2019 Cumartesi 11:56
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya, Amasya, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 personel olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
YORUM YAZ