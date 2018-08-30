Antalya KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri | Akdeniz Üniversitesi öğrenci yurtları iletişim bilgileri 2018
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Antalya KYK ve özel yurtlar, Akdeniz Üniversitesi öğrenci yurtları 2018, Antalya kız yurtları ve erkek yurtları, Antalya KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...30 Ağustos 2018 Perşembe 16:18
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Antalya KYK ve özel yurtlar, Antalya kız yurtları ve erkek yurtları, Antalya KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...
Antalya Devlet Yurtları KYK
AKDENİZ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02422262010
Faks: 0242 2262011
Adres: DUMLUPINAR BULVARI NO: 458 PINARBAŞI MAH.
BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon:
Faks:
Adres: DUMLUPINAR BULVARI NO:452 PINARBAŞI MAHALLESİ
MANAVGAT ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 242 742 18 34
Faks: 0242 742 18 30
Adres: 3042 SOKAK NO:5 EMEK MAH.
ALANYA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 0 242 514 09 87
Faks: 0242 5140938
Adres: DADAŞLAR CAD. DIŞ KAPI NO: 29 OBA MAH.
ELMALILI HAMDİ YAZIR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 242 227 8085
Faks:
Adres: AKDENİZ ÜNİVER.KAMP. DUMLUPINAR BULV. PINARBAŞI MAH.KONYAALTI
AHMET HAMDİ AKSEKİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon:
Faks:
Adres: KÜLTÜR MAHALLESİ 3825. SOKAK KEPEZ
Antalya Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
Elmalı – Özel Sinan-ı Ümmi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 50
Telefon : 242 618 12 60
Adres : Cami Atık Mahallesi Sinan-i Ümmi Sokak No:35
Özel Ferhatlar Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 52
Telefon : 242 852 32 62
Adres : Çavdır Mahallesi-Turunçova-Finike
Özel Akdeniz Ata Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 93
Telefon : 242 334 79 00
Adres : Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi No:74
Kepez – Özel Merve Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 40
Telefon : 242 226 08 30
Adres : Kültür Mahallesi 3806 Sokak No/18
Kepez – Özel Sabit Ünal Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 86
Telefon : 242 344 14 23
Adres : Yeşiltepe Mahallesi 2769.Sokak No/19
Kepez – Özel Sağanak Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 186
Telefon : 242 226 20 78
Adres : Kültür Mahallesi 3818 Sokak No:14
Kepez – Özel Saygı Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 85
Telefon : 242 226 26 15
Adres : Kültür Mahallesi 3801 Sokak No:2
Kepez – Özel Sevil Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 21
Telefon : Yok
Adres : Yeşilyurt Mah.3709 Sokak
Kepez – Özel Şafak 1 Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 50
Telefon : Yok
Adres : Şafak Mahallesi 4281
Kepez – Özel Talat Pekdemir Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 75
Telefon : 242 227 62 62
Adres : Gülveren Mah. 3705 Sk. No:6
Kepez – Özel Yeşilyurt Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 88
Telefon : 242 227 14 14
Adres : Yeşilyurt Mahallesi 4302 Sokak No:2
Konyaaltı – Özel Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 36
Telefon : 242 229 14 84
Adres : Kuşkavağı Mahallesi 552.Sokak No/11
Manavgat – Özel Kamer Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 65
Telefon : 242 778 11 94
Adres : Aşağıısıklar Köyü Ulualan Mevkii No:157 Manavgat
Manavgat – Özel Özer Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 21
Telefon : Yok
Adres : Y.Pazarı Mah.4003 Sok.
İhlas Vak.İktsadi İşl.Antalya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Adres: Vatan Bulvarı No:30-Merkez
Telefon: 0242-4333394
Kapasite: 156
Resanet Vak.İkt.İş. AteşoğluYükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Adres: Vatan Bulvarı No:30-Merkez
Telefon: 0242-2273358
Kapasite: 51
Sabit Ünal Yükseköğrenim Kız Yurdu
Adres: Yeşiltepe Mah.2674 Sok. No:7-Merkez
Telefon: 242-3450689
Kapasite: 36
Özel Akdeniz Ata Yükseköğr.Kız Yurdu
Adres: Fabrikalar Mah.F.Eten Cad.No:74
Kapasite: 46
Özel Zübeydehanım Erkek Yurdu
Adres: Haşimican Mah. 1291 Sok. No: 4
Telefon: 0242-2479753
Kapasite:44
Antalya Akademi Kız Öğrenci Yurdu
Ahatlı Mah. 3313 Sok. No:8 Kepez /Antalya
Kapasite: 59 Yurt Yetkilisi: Semih Macar
GSM: 0 533 461 62 44
Mesut Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:166 Muratpaşa / ANTALYA
Kapasite: 100 Yurt Yetkilisi: Mesut Zorlu
GSM: 0 507 409 07 23
Doğakent Residence Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Arapsuyu Mh. 608 Sk. No:8 Konyaaltı / Antalya
Kapasite: 177
GSM: 0 (537) 373 65 58 – 0 (505) 266 45 12 – 0 (505) 378 64 30