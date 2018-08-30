Antalya KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri | Akdeniz Üniversitesi öğrenci yurtları iletişim bilgileri 2018

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Antalya KYK ve özel yurtlar, Antalya kız yurtları ve erkek yurtları, Antalya KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...

Antalya Devlet Yurtları KYK

AKDENİZ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02422262010

Faks: 0242 2262011

Adres: DUMLUPINAR BULVARI NO: 458 PINARBAŞI MAH.

BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon:

Faks:

Adres: DUMLUPINAR BULVARI NO:452 PINARBAŞI MAHALLESİ

MANAVGAT ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 242 742 18 34

Faks: 0242 742 18 30

Adres: 3042 SOKAK NO:5 EMEK MAH.

ALANYA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 0 242 514 09 87

Faks: 0242 5140938

Adres: DADAŞLAR CAD. DIŞ KAPI NO: 29 OBA MAH.

ELMALILI HAMDİ YAZIR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 242 227 8085

Faks:

Adres: AKDENİZ ÜNİVER.KAMP. DUMLUPINAR BULV. PINARBAŞI MAH.KONYAALTI

AHMET HAMDİ AKSEKİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon:

Faks:

Adres: KÜLTÜR MAHALLESİ 3825. SOKAK KEPEZ

Antalya Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

Elmalı – Özel Sinan-ı Ümmi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 50

Telefon : 242 618 12 60

Adres : Cami Atık Mahallesi Sinan-i Ümmi Sokak No:35

Özel Ferhatlar Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 52

Telefon : 242 852 32 62

Adres : Çavdır Mahallesi-Turunçova-Finike

Özel Akdeniz Ata Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 93

Telefon : 242 334 79 00

Adres : Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi No:74

Kepez – Özel Merve Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 40

Telefon : 242 226 08 30

Adres : Kültür Mahallesi 3806 Sokak No/18

Kepez – Özel Sabit Ünal Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 86

Telefon : 242 344 14 23

Adres : Yeşiltepe Mahallesi 2769.Sokak No/19

Kepez – Özel Sağanak Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 186

Telefon : 242 226 20 78

Adres : Kültür Mahallesi 3818 Sokak No:14

Kepez – Özel Saygı Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 85

Telefon : 242 226 26 15

Adres : Kültür Mahallesi 3801 Sokak No:2

Kepez – Özel Sevil Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 21

Telefon : Yok

Adres : Yeşilyurt Mah.3709 Sokak

Kepez – Özel Şafak 1 Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 50

Telefon : Yok

Adres : Şafak Mahallesi 4281

Kepez – Özel Talat Pekdemir Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 75

Telefon : 242 227 62 62

Adres : Gülveren Mah. 3705 Sk. No:6

Kepez – Özel Yeşilyurt Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 88

Telefon : 242 227 14 14

Adres : Yeşilyurt Mahallesi 4302 Sokak No:2

Konyaaltı – Özel Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 36

Telefon : 242 229 14 84

Adres : Kuşkavağı Mahallesi 552.Sokak No/11

Manavgat – Özel Kamer Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 65

Telefon : 242 778 11 94

Adres : Aşağıısıklar Köyü Ulualan Mevkii No:157 Manavgat

Manavgat – Özel Özer Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 21

Telefon : Yok

Adres : Y.Pazarı Mah.4003 Sok.

İhlas Vak.İktsadi İşl.Antalya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Adres: Vatan Bulvarı No:30-Merkez

Telefon: 0242-4333394

Kapasite: 156

Resanet Vak.İkt.İş. AteşoğluYükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Adres: Vatan Bulvarı No:30-Merkez

Telefon: 0242-2273358

Kapasite: 51

Sabit Ünal Yükseköğrenim Kız Yurdu

Adres: Yeşiltepe Mah.2674 Sok. No:7-Merkez

Telefon: 242-3450689

Kapasite: 36

Özel Akdeniz Ata Yükseköğr.Kız Yurdu

Adres: Fabrikalar Mah.F.Eten Cad.No:74

Kapasite: 46

Özel Zübeydehanım Erkek Yurdu

Adres: Haşimican Mah. 1291 Sok. No: 4

Telefon: 0242-2479753

Kapasite:44

Antalya Akademi Kız Öğrenci Yurdu

Ahatlı Mah. 3313 Sok. No:8 Kepez /Antalya

Kapasite: 59 Yurt Yetkilisi: Semih Macar

GSM: 0 533 461 62 44

Mesut Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:166 Muratpaşa / ANTALYA

Kapasite: 100 Yurt Yetkilisi: Mesut Zorlu

GSM: 0 507 409 07 23

Doğakent Residence Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Arapsuyu Mh. 608 Sk. No:8 Konyaaltı / Antalya

Kapasite: 177

GSM: 0 (537) 373 65 58 – 0 (505) 266 45 12 – 0 (505) 378 64 30