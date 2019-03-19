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Antalya Körfezi’nde ’Başıboş’ denizanası yoğunluğu

Antalya Körfezi’nde, Kızıldeniz orjinli çapı 50 santim büyüklüğündeki Rhopilema Nomadica(başıboş) denilen denizanası türünün yoğunlaştığı bildirildi.

19 Mart 2019 Salı 16:10
Antalya Körfezi’nde ’Başıboş’ denizanası yoğunluğu

Antalya Körfezi’nde, Kızıldeniz orjinli çapı 50 santim büyüklüğündeki Rhopilema Nomadica(başıboş) denilen denizanası türünün yoğunlaştığı bildirildi.


Türün şu anda geçiş döneminde olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaz sezonuna doğru yoğunluğun bitecek derecede azalacağını kaydetti.


Balıkçılar ve vatandaşlardan bu konuda telefon aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, gelen türün Kızıldeniz orjinli olan bir tür olduğunu ifade etti. Türün Antalya Körfezinde görülmeye başladığını kaydeden Gökoğlu, “Şu anda açıktan geçiyorlar ama körfezin içine giren akıntıyla yörüngeden çıkan bazı bireyler, körfezin içerisinde dolaşmaya devam ediyor ve onlara rastladık. Körfezde görünmesinin sebebi akıntılar, yağışlara bağlı olarak denizlere giren besin girdisi” dedi.



“Öldürücü değil”


Gökoğlu, söz konusu denizanasının vücuda teması halinde kişinin vücudunda yanma, kızarıklık ve içi su dolu kabarcıklar oluştuğunu belirterek, “Diğer türlerine göre büyük bir tür. Hücrelerini patlatıp, temas edilen bölgeye hasar veriyor. Öldürücü değil. Korkmaya gerek yok. Yakıcı ve kaşındırıcı bir etkisi var. Bu aralar bir geçiş dönemi. Her yıl bu dönemlerde bir geçiş oluyor. Yaz sezonuna doğru da azalmaya başlayacak" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:10
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