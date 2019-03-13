Antalya Konyalılar Derneği’nden çorba buluşması

Antalya Konyalılar Derneği, Geleneksel Bamya Çorbası Buluşmaları ile Konyalı hemşehrileri bir araya getirmeye devam ediyor. Her ay farklı bir konuğun ağırlandığı buluşmanın bu ayki konukları CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Murat Dinç oldu.

Antalya Konyalılar Derneği, Geleneksel Bamya Çorbası Buluşmasını gerçekleştirdi. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç, Antalya Konyalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda Konyalı hemşehri katıldı.

Geleneksel Çorba Buluşması’nın açılış konuşmasını Dernek Genel Sekreteri Murat Seyirci gerçekleştirdi. Derneğin çalışmaları ile ilgili bilgi veren Seyirci, Antalya Konyalılar Derneği’nin plaka sayısı ile aynı sayıda yönetim kurulu üyesine sahip olduğunu belirterek ve bunun Türkiye’de bir ilk olduğunun da altını çizdi.

Çorba Buluşmasına kendilerini davet ettikleri için Antalya Konyalılar Derneği’ne teşekkür eden Dinç, "Burada bulunmak çok güzel. Biz daima kültürlerin yaşatılmasını savunduk. Türkiye çok geniş bir mozaik ve her birinin kendine ait kültürleri var. Bu kültürlerin var olması için çalışacağımıza söz veriyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise derneklerin sadece kendi kültürlerini yaşatmak dışında milletin diğer sorunları içinde çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti ve STK’ların bir araya gelip buluşabilmesi için böyle bir tesisi açtıklarını ifade etti.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri, Ümit Uysal’a konuşmasının ardından Antalyalı STK’lara ASSİM’i kazandırdığı için teşekkür etmek amacıyla Doğanhisar testisi hediye etti.

Böcek, projelerinden bahsetti

Buluşmanın son konuşmasını CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek gerçekleştirdi. Antalyalılar için çok önemli projeler hazırladıklarını söyleyen Başkan Adayı Böcek, “İstihdam oluşturacak ve hayatı kolaylaştıracak projeler hazırladık. Hemşehrilerimizin ucuz ve sağlıklı su içmesini sağlayarak, aile ekonomisine katkı sağlayacağız. Projelerimiz ben bilirim anlayışı ile değil, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın talepleri doğrultusunda hazırladık. Vatandaşımızın yanında olacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.