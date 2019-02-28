0553 313 94 23

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı ve tipi

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar ve tipi nedeniyle trafikte yaşanan olumsuzluk devam ediyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:01
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı ve tipi

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar ve tipi nedeniyle trafikte yaşanan olumsuzluk devam ediyor.


Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi etkili olmaya devam ediyor. Tipi ve buzlanma nedeniyle bölgede ulaşım olumsuz yönde etkilenirken Akseki’nin bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle zincirsiz ve uzun araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolda mahsur kalan araçları kurtardı.


Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Karayolları Alacabel ekipleri, yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Bölge trafik ekipleri ise sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Airbus'dan, "Dronecell"e Barcelona'da "yakın markaj"
    1. Airbus'dan, "Dronecell"e Barcelona'da..
    2. Sungurlu’ya yatılı hafızlık kuran..
    3. Mersin’de karbonmonoksit zehirlenmesi:..
    4. Sağlık Bakanlığı kurası saat kaçta? |..
    5. Manisa’da AK Parti’den 28 Şubat..
    6. Şahin, “İsmail Küçükkaya ile Çalar..
    7. AK Parti Mersin’den 28 Şubat açıklaması
    8. Elazığ’da "İş Sağlığı ve Güvenliği"..
    9. Terör Örgütü FETÖ davasında sanıklara..
    10. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik..
    11. Güneydoğu'da kültür sanat
    12. İkiye bükülen araçtan burnu bile..
    13. Valencia Real Betis Kral Kupası maçı..
    14. Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar..
    15. Danimarkalı adamın burnundan diş çıktı
    16. 28 Şubat’ın Yıl dönümünde AK..
    17. (Özel) Mustafa Pehlivanoğlu’nun annesi..
    18. Kulaklara zarar veren 7 şey
    19. Erbaa’ya araç muayene istasyonu..
    20. A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol..
    21. Başkan Özkeçeci’den 28 şubat açıklaması
    22. Tırın dorsesindeki kimsayal maddeler..
    23. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    24. Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol..
    25. Osmangazi badmintonda rakip tanımıyor
    26. Konuk: “Ekonomiyi istikrar büyütür,..
    27. Gaziantep’te yüksek kesimler beyaza..
    28. Dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda..
    29. Park halindeki traktörün akü ve..
    30. Fenerbahçe Anadolu Efes basket maçı ne..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."