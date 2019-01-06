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Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

06 Ocak 2019 Pazar 09:56
Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, kar kalınlığı da 1 metreye ulaştı.

Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri zincirsiz ve uzun araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler gizli buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 09:56
  1. Akseki
  2. Antalya
  3. kar yağışı

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