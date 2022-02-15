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Konut Projeleri Antalya konut fiyatları yüzde 126 arttı
Konut Projeleri

Antalya konut fiyatları yüzde 126 arttı

Hepsiemlak tarafından son bir yılda konut fiyatları yüzde 100’ün üzerinde artan iller açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 23:33:00 -
Antalya konut fiyatları yüzde 126 arttı

En yüksek fiyat artışı yüzde 126’yla Antalya’da görüldü. Adana, İstanbul, Samsun, Mersin, Muğla, Ankara ve Tekirdağ’da yüzde 100’ün üzerinde fiyat artışları gözlendi. Antalya’nın ilçelerinden Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Kepez ve Alanya’da yüzde 139-119 yükselişler dikkati çekti. Adana’da satılık konut piyasasında fiyatı en çok değerlenen ilçelerin başında yüzde 112’yle Çukurova ve yüzde 97’yle Seyhan geldi. İstanbul’da satılık konutta son bir yıl içerisinde en çok değerlenen ilçe yüzde 179 fiyat artışlarıyla Ümraniye oldu. Ümraniye’yi yüzde 168’le Gaziosmanpaşa, yüzde 160’la Maltepe, yüzde 157’yle Bağcılar ve yüzde 152’yle Bakırköy takip etti.

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